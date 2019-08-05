Yerli otomobil” diye yazılır, “erken seçim” diye okunur



GÖLGE BANKACI





Yılan hikâyesine dönen yerli otomobilin üç boyutlu fiziksel modeli ilk kez sergilendi. İki kare fotoğraftan hareketle yerli otomobil yeniden tedavüle sürüldü.





U şeklindeki toplantı masasının ortasında sehpanın üzerinde siyah kadife bir örtü. Örtünün altında 10 yıldır yollarda olduğu söylenen yerli otomobilin maketi!





Maketin araba olup olmadığını şimdilik bilmiyoruz. Zira iki kare fotoğraftan başka bir bilgi yok.





TOPLANTIDA KİMLER VARDI?





Masanın etrafında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın babayiğitleri Ahmet Nazif Zorlu, Ethem Sancak ve diğer işadamları oturmuş.





TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mars’a ilk insanı yollamış biri kadar kendinden geçmiş.





Ortada siyah kadife örtüden başka bir görüntü olmasa da Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabında şunları yazdı: “Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik.”





20 EKİM 2015: Dönemin Sanayi Bakanı Fikri Işık (sağda), İsveç'ten TIR'la getirilen damalı SAAB modelini Habertürk gazetesi otomotiv editörü Hakan Özenen'e "yerli otomobil" diye yuttururken...





Bu kaçıncı prototip? 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Seçimi’nden önce dönemin Sanayi Bakanı Fikri Işık’ın TÜBİTAK’ta geliştirdik dediği damalı otomobil ne oldu?





İsveç’ten 40 milyon euro mukabilinde TIR’la getirilen üç otomobilin SAAB’ın imalatına son verdiği model olduğu ortaya çıkınca alelacele depoya kaldırıldı tabii.





Türkiye için tarihi bir gün: İlk yerli otomobilin siyah kadife örtünün altında olduğu söyleniyor.





MAKET SENE SONUNA YETİŞECEKMİŞ





Şimdi TOBB ile birlikte altı ortaklı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) toplantısının da aceleye getirildiği şuradan belli. Elle tutulur hiçbir veri açıklanmadığı gibi prototipin bile sene sonuna yetiştirileceği kaydedildi.





“Babayiğit” diye ortaya atılan müteşebbisler arasında Anadolu Grubu (Tuncay Özilhan), BMC (Ethem Sancak), Kök Grubu (İnan Kıraç), Turkcell (Hükümetin atadığı yönetim kurulu başkanı Ahmet Akça) ve Zorlu Holding’in (Ahmet Nazif Zorlu) yüzde 19’ar payı bulunuyor.





TOBB da yüzde 5 hisse ile yerli oto grubuna ortak oldu.





TOGG Genel Müdürü Gürcan Karakaş, yerli otomobilin ilk etapta elektrikle çalışan bir SUV model olacağını söylemişti.





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (soldan 2'nci), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Erdoğan'ın "babayiğit" dediği işadamları Ethem Sancak ve Ahmet Nazif Zorlu kadife örtünün altındaki maket ile böyle poz verdi.





EN AZ 2 MİLYAR DOLAR LAZIM





2022 yılında satışa çıkması (hani 2010’da yollardaydı!) beklenen yerli otomobilin sadece marka ve bayilik alt yapısı için ihtiyaç duyulan 2 milyar doların (11,2 milyar TL) nasıl temin edileceği ise şimdilik sır!





Bakan Varank ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun etrafında oturan işadamlarının halihazırda kendi şirketlerinde yana yakıla kredi aradığını en iyi bankacılar biliyor.





Otomotiv sektörü yüzde daraldı bu sene. Firmalar eşi görülmemiş krizle boğuşuyor. Sabancı Holding, TEMSA gibi 51 yıllık bir devi borçlar yüzünden 37 milyon dolar gibi komik bir paraya elinden çıkardı.





Krizi en iyi Özilhan ve İnan Kıraç bilir. Temmuz ayında 81 vilayette sadece 15 bin araba satıldı. Bu şartlarda yerli oto imal edilecek. Fabrika yok, marka-patent-tescil yok!





Krizde Hisarcıklıoğlu’nun mali tabloları da farklı sayılmaz. Elindeki gayrimenkullerin fiyatı yüzde 30’dan fazla düştü. Önce en iyi ortağı Melih Gökçek başkanlık koltuğunu kaybetti, sırtını yasladığı AKP de 31 Mart’ta Ankara Büyükşehir’de muhalefet sıralarına geçti.





KELİN İLACI OLSA BAŞINA SÜRECEK





Dolayısıyla kelin ilacı olsa başınü sürecek. Yerli otomobilin imal edileceği fabrikanın nerede inşâ edileceği bile belli değilken Erdoğan’ın eski danışmanı Varank’ın yerli otomobil toplantısı yapması akıllara başka bir hazırlığı getiriyor.





Fazla uzatmayacağım. Yerli otomobil iktidarın oy devşirdiği yalanların başında geliyor. Her seçimden önüne “yerli” sıfatı ilave edilerek otomobil, uçak, helikopter, tank, gemi, savaş uçağı pazarlanıyor.





AKP hâlâ iktidarda olduğuna göre hayal tacirliğine kanıp oy verenlerin sayısı hiç de az değil.





Dolayısıyla “yerli otomobil” diye yazılır, “erken seçim” diye okunur. Bu seferki erken değil baskın erken seçim olacak herhalde.





Yoksa siyah kadife bir örtüyü koca koca adamlar niye otomobil diye pazarlasın?





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