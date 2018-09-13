Yerli Havayolları THY'nin İtalyanlara elbise tasarlatması tekstilcileri kızdırdı

İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) üyesi Hikmet Tanrıverdi, ürk Hava Yolları'nın (THY) yeni üniformalarının İtalyan modacı Ettore Bilotta tarafından tasarlanmasına tepki gösterdi.
THY'nin yeni üniformalarına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında değerlendirmelerde bulunan Hikmet Tanrıverdi, ekte bir gazete haberini paylaştı.
Tanrıverdi, "Bizler milli havayolumuz diye THY ile uçarken, bu kadar tasarımcımız varken üstelik bu konuda iddialı iken çekimler de dahil tüm hazırlıkların yurt dışındaki kişilere yaptırılmasını kınıyorum" dedi.
THY'nin, İtalyan Ettore Bilotto tarafından tasarlanan yeni kabin üniformaları 29 Ekim 2019 tarihinde açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda kullanılacak.