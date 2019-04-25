Yerel seçim sonuçlarına gösterilen tepki, AKP tabanında sevimli bulunmuyor

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'lilerce gösterilen tepkinin parti tabanında sevimli bulunmadığını söyledi. Kiras, "Parti medyasının veya internet trollerinin heyecanlandırabildiği dar bir fanatik kitlenin tepkileriyle bunu karıştırmamak gerektiği ortada" dedi.





Kiras'ın "Kızgın demir nasıl soğur?" başlığıyla (25 Nisan 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:





...Yerel seçim sonuçlarına gösterilen tepkinin de partinin kendi tabanında bile sevimli bulunmadığı gerçeği var. Parti medyasının veya internet trollerinin heyecanlandırabildiği dar bir fanatik kitlenin tepkileriyle bunu karıştırmamak gerektiği ortada.





Nitekim Erdoğan seçimin hemen ardından “Başkanlığı CHP almış olsa da İstanbul ve Ankara belediyelerinde meclis çoğunluğu bizde, her istediklerini yapamazlar” diyerek parti tabanını sakinleştirmeye ve sonucu kabullenmeye yönelik bir tutum sergilemişti. Ama kısa süre içinde bundan vaz geçip seçim sonucunu kabul etmeme tavrını benimsemiş görünmesi, tıpkı kızgın demir çıkışının gerisini getirmekten imtina edişi gibi bir arayış ve bulamayış döngüsünün sonucu galiba.





Özellikle İstanbul’da seçimin tekrarlanmasının doğurabileceği risk çıplak gözle bile görünür durumdayken böyle bir riskin göze alınabilmesinin siyasi rasyonalite içinde izahı mümkün değil. İki çaresiz seçenekten birini tercih etme zorunluğu denebilir belki.





Bu arada şu da var: AK Parti’nin oy aldığı tabanın daralması önemli bir problem ama bundan daha önemli olan, hitap ettiği veya dilini konuşabildiği toplumsal kitlenin giderek daralmakta oluşu. Bir siyasi hareket için aslında en büyük risk budur.