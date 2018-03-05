Yerel basının %90'ına dükkanı kapattıracak gelişme

Daha önce bu ilanlar, resmi ilan almaya hak kazanan yerel gazetelerde kendine yer buluyordu. Halihazırda finansman sorunu yaşayan yerel gazetelerin en önemli geliri resmi ilanlar.







Ancak yeni yasayla yerel gazeteler, ilanlarını kaybedeceklerini belirterek duruma itiraz ediyor. Yurt çapında yerel ve bölgesel olmak üzere resmi ilan alma hakkı olan 1156 gazetenin bulunduğu belirtiliyor.





‘YEREL BASININ YÜZDE 90’I KAPANACAK’





CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gazetelerin tek geçim kaynağının ilanlar olduğunu ifade ederek, “Resmi ilan kriterlerinin yeniden belirlenmesi yerel gazeteler için kapanma gerekçesi olacaktır” dedi.





Bunun yeni ‘işsiz gazeteciler ordusu’ oluşturacağına dikkat çeken Gürer, şöyle devam etti: “Yol yakınken Hükümet bu yanlıştan dönmelidir. Yerel ve yaygın basının resmi ilanlar haricinde değişik şekillerde daha fazla desteklenmesi beklenirken, Hükümetin aldığı bu karar, 1156 gazeteden yüzde 90’ının kapısına kilit vurmasına neden olacaktır.”