"Yenilenecek seçimin sonuçlanması aylar sürebilir"

YSK, 31 Mart'ta gerçekleşen İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını henüz açıklamadı. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İYİ Parti YSK Temsilcisi Aylin Özgül Kırmızıoğlu gecikme ile ilgili olarak, "Kısa kararda seçimin iptal edilme gerekçesi olarak sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığı yazılmıştı. 'Sandıklar tespit ediliyor, şu sandıklarda hata var, şu usulsüzlük olmuştur' denecek, o yüzden bir gecikme var diye düşünüyorduk. Ama dün görüldü ki muhalefet eden üyeler kararı görünce bildiğimiz gerekçeye aykırı bir metin ortaya kondu ve biz şimdi buna uygun muhalefet şerhi yazmak zorundayız demişler" diye konuştu.





'BAŞKA GEREKÇELER YAZILDIYSA HUKUKA AYKIRI BİR DURUM VAR''





Gerekçeli kararın kısa karara aykırı olamayacağını söyleyen İyi Parti YSK Temsilcisi, "Başka gerekçeler yazıldıysa, tartışılamayacak kadar hukuka aykırı bir durum var" dedi.





"ÇETELELER SEÇİMİN İPTALİNE ETKİLİ OLMADI''





Gerekçeli kararda sadece sandık kurulu başkanlarının değil, imzasız tutanakların da sebepler arasında olduğu iddialarını da değerlendiren Kırmızıoğlu, "Çetelelerle ilgili itirazlar yapıldı. İncelendi ve bitti. Onlar seçimin iptaline yeterli olmadı. İddia edilen sandıklarda oylar yeniden sayıldı. Seçimin sonucuna müessir bir etkisi olmadığı görüldü. O itiraz zaten karşılandı" ifadelerini kullandı.





"KARARDA 'ÇALMA' KELİMESİ GEÇEMEZ''





AKP'li siyasetçilerin 'çaldılar' iddialarına da yanıt veren İYİ Parti YSK Temsilcisi Kırmızıoğlu, "200 sayfalık olduğu iddia edilen gerekçede çalma, hile, hurda gibi kelimeler geçemez. Biz bütün görüşmelerde bulunduk. Bunlarla ilgili delil sunulmadı ve böyle bir araştırma sonucunda ortaya böyle bir şey çıkmadı" dedi.





''23 HAZİRAN SONRASI YİNE AYLARCA SÜREN İTİRAZLAR OLABİLİR''





Yenilenecek seçimlerin de aylarca sürebileceğini belirten Aylin Özgül Kırmızıoğlu, "Seçim kanunundaki kesin olan hükümler maalesef burada aşıldı. 23 Haziran sonrası yine aylarca süren itirazlar olabilir. Elimizde bir sürü itiraz ve iptal gerekçeleri oldu" açıklamasını yaptı.