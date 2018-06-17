Yenikapı boş kalınca AKP'liler panik oldu....









Reytinglerde Muharrem İnce'nin gerisinde kalan Erdoğan, meydanlarda ise AKP teşkilatlarının yoğun çalışması ve taşıma seçmen ile güçlü bir görüntü vermeye dikkat ediyor.





Erdoğan'ın en çok önem verdiği ve "Kaybedersek Türkiye'de de kaybederiz" dediği İstanbul için günlerdir miting hazırlığı yapılıyor. İstanbul'un bütün meydanlarında ve bilboardlarında miting çağrısı yapıluırken, medyadaki reklamlarla da vatandaşlar günlerdir mitinge davet ediliyor.