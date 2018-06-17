Samanyolu Haber /Gündem / Yenikapı boş kalınca AKP'liler panik oldu.... /17 Haziran 2018 17:58

Yenikapı boş kalınca AKP'liler panik oldu....

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı AKP 'nin Yenikapı 'daki mitinge katılım düşük olması yandaşlar arasında yeni bir tartışma başlattı...

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Reytinglerde Muharrem İnce'nin gerisinde kalan Erdoğan, meydanlarda ise AKP teşkilatlarının yoğun çalışması ve taşıma seçmen ile güçlü bir görüntü vermeye dikkat ediyor.

Erdoğan'ın en çok önem verdiği ve "Kaybedersek Türkiye'de de kaybederiz" dediği İstanbul için günlerdir miting hazırlığı yapılıyor. İstanbul'un bütün meydanlarında ve bilboardlarında miting çağrısı yapıluırken, medyadaki reklamlarla da vatandaşlar günlerdir mitinge davet ediliyor.

YAĞMUR HESABI BOZDU MU?

Ancak sabah erken saatlerde başlayan yağmur nedeniyle katılımın düşük olabileceği kaygısı gündeme geldi. Miting alanına erkenden giden Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak , miting yolunda ve miting alanına ulaştıktan sonra attığı tweetlerle bu kaygıyı dile getirdi.


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