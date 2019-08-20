Samanyolu Haber /Gündem / Yeniden halka arz ediliyor... Dünya'nın en büyüğü olacak /20 Ağustos 2019 14:16

Yeniden halka arz ediliyor... Dünya'nın en büyüğü olacak

Saudi Aramco halka arz çalışmaları için iki yatırım bankasını görevlendirdi. Gerçekleşmesi halinde dünyanın en büyük halka arzı olacağı öne sürülüyor.

SHABER3.COM


Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco için yeniden halka arz girişimleri başladı. Geçtiğimiz yıllarda halka açılmak isteyen ancak vazgeçen Aramco iki şirketi yetkilendirdi.

Bloomberg News’te yer alan habere göre Aramco’nun halka arzı için butik yatırım bankaları Lazard ve Moelis çalışmalar yapmaya başladı.

Aramco yönetiminin Lazard’ı seçmesinin bir nedeni de Aramco’nun tahvil satışlarında önemli rol oynamasından kaynaklandı.

Aramco’nun 2020-2021 yıllarında halka arz olması bekleniyor. Gerçekleşmesi halinde dünyanın en büyük halka arzı olacağı iddia ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeniden halka arz ediliyor... Dünya'nın en büyüğü olacak Sonraki Haber >>

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:59:01