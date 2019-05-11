Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldırı

Türkiyem TV program yapımcısı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.





Gata'ya kaldırıldığı bilgisi paylaşılan Demirağ'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.





Yeniçağ yazarı Murat Ağırel yaşananları şu şekilde aktardı:





''Bugün Türkiyem TV’de beraber program yaptık Yavuz Selim Demirağ ile birlikte.Program çıkışı evine bıraktım.Sahte plakalı doblo markalı araç ile bizi takip etmişler .Sonrasında ben vedalaşıp ayrıldıktan 2-3 dakika sonra Yavuz ağabeye saldırmış alçaklar. Gata da yoğun bakımda ..''