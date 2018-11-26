Samanyolu Haber /Dünya / Yeni Zelanda'da 145 pilot balina telef oldu /26 Kasım 2018 18:14

Yeni Zelanda'da 145 pilot balina telef oldu

Yeni Zelanda'nın Stewart Adası sahilinde karaya vuran ve denize dönemeyen 145 pilot balinanın telef olduğu açıklandı.

SHABER3.COM


Yeni Zelanda Koruma Dairesi (DOC) tarafından yapılan açıklamaya göre, 145 pilot balina henüz bilinmeyen bir nedenle ülkenin güneyinde yer alan Rakiura/Stewart Adası sahilinde karaya oturdu.

DOC Rakiura Operasyon Müdürü Ren Leppens, Mason Körfezi'nin güney ucunda karaya vurduğu tespit edilen balinaları bulduklarında çoğunun ölmüş olduğunu, hayatta kalan ancak kurtarılmaları mümkün olmayan memelilere de öldürüldüğünü açıkladı.

Bu durumun üzücü fakat bu tür durumlarda gerekli olduğunu aktaran Leppens, "Ne yazık ki kalan balinaları başarılı bir şekilde yeniden yüzdürme olasılığı son derece düşüktü." dedi.





Balinaların neden karaya vurduğu tam olarak bilinmiyor

Yeni Zelanda kıyılarında geçmiş yıllarda da sıkılıkla yaşanan balinaların karaya vurmasının nedeni tam olarak bilinmiyor ancak bazı faktörler belirlenmiş durumda.

Bu faktörler arasında, memelilerin seyrüsefer hatası, denizlerdeki coğrafi özellikler, suların hızla yükselip düşmesi (gelgit), bir avcı tarafından kovalanmaları, balinaların avlarını sığ sulara kadar kovalaması, gruplarındaki hasta bir balinayı korumaya çalışmaları veya şiddetli hava koşulları yer alıyor.

Dünyada balinaların karaya oturması vakalarının en yaygın görüldüğü ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Altın Körfez sahilinde Şubat 2017’de karaya vuran 450 pilot balinanın yüzde 70’i, 2009 yılında Chatham Adaları yakınında 100'den fazla pilot balina telef olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni Zelanda'da 145 pilot balina telef oldu Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:27:05