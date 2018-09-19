Samanyolu Haber /Dünya / Yeni Zelanda mülteci kabul sayısını artırıyor /19 Eylül 2018 23:18

Yeni Zelanda mülteci kabul sayısını artırıyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, her yıl ülkeye kabul edilen mülteci sayısını 1000 kişiden 1500’e çıkarma kararı aldıklarını belirtti.

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Başbakan Ardern, koalisyon hükümetinin her yıl ülkeye kabul edilen mülteci sayısında artışa gitme kararı aldığını belirtti.
Ülkeye kabul edilecek mülteci sayısının yüzde 50 artırılarak bin kişiden 1500'e yükselttiğini ve uygulamanın 2020 yılından itibaren başlayacağını kaydeden Ardern, ‘‘Koalisyon hükümetinin, yıllık mülteci kotası için bu kadar önemli ve tarihi bir artış yapmayı kabul etmesinden gurur duyuyorum. Yapılması gereken şey buydu" dedi.

‘YENİ ZELANDA'YI DAHA CANLI HALE GETİRMEYE KATKIDA BULUNACAK'

Kararın sadece mültecilerin hayatını değiştirmeyeceğini hatırlatan Ardern, yetenekleri ve uzmanlıklarıyla ülkeye gelecek mültecilerin Yeni Zelanda'yı daha canlı hale getirmeye katkıda bulunacaklarını söyledi.

Yeni Zelanda, 2016'da dönemin hükümeti tarafından mülteci alımı bin kişiye çıkarılmadan önce 30 sene boyunca her yıl 750 mülteci kabul etmişti. Yeni Zelanda, bunun haricinde Avustralya'ya teknelerle gelen mültecilerden her yıl 150 kişiyi ülkeye kabul etmek istiyor. Avustralya ise söz konusu mültecilerin Yeni Zelanda vatandaşlığını elde etmelerinin ardından iki ülke vatandaşlarına sağlanan haklardan yararlanarak Avustralya'ya geleceklerini varsayarak teklifi kabul etmiyor.
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