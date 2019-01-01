Samanyolu Haber /Ekonomi / Yeni yılda alkole ÖTV zammı /01 Ocak 2019 18:46

Yeni yılda alkole ÖTV zammı

Alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yeni yılla birlikte zamlandı.

SHABER3.COM

Alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi tutarları zamlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre vergi yüzde 13.48 oranında arttı.

Yabancı sigara üretiminde kullanılan yabancı tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar vergi ise sıfırlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre 50'lik bir kutu biradan alınan ÖTV ve KDV toplamı 4.59 liradan 5.21 liraya çıktı.

70'lik rakının ÖTV'si 59.64 TL'den 67.68 TL'ye, KDV ile birlikte toplam vergisi de 70.37 TL'den 79.86 TL'ye yükseldi.
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