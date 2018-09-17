Yeni VIP uçağını konuşanlara seslendi: Mahkemelerde süründüreceğim

Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta ülke gündemi ve bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.





“ZARRAB'DA BAŞKA KELEPÇELER VAR”





Zarrab'ın Newyork’ta lokantada görüntülenmesi ile ilgili de konuşan Erdoğan, “Demek ki o hukukçular bu işi iyi bilmiyor, çünkü görüntülendiği yanındaki bayan onun avukatı zaten. (Serbest kalması) Tabii ki mümkün değil, mümkün olur mu? Bir taraftan öyle diyorlar, şu diyorlar, kelepçeli diyorlar ama demek ki orada bu kelepçelerin dışında başka kelepçeler de var” dedi.





“O UÇAKLA BİZ DE İLGİLENDİK, KATAR HİBE ETTİ"





(Katar Emiri'nin hediye ettiği uçak) Sağırları incitmek istemem. Ama bahsettikleriniz, duymuyorlar ama uyduruyorlar. İşin aslı nasıl peki? Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı. O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye'ye hibe etti; ‘Ben Türkiye'den para almam; bunu Türkiye'ye hediye ediyorum, hibe ediyorum' dedi. O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verilecek böyle bir uçak, CHP'yi niye rahatsız ediyor? Ya da onların TV kanallarını niye rahatsız eder? Bunları anlamak mümkün değil. Ben bunlara hukuki davalar açtım. Bunlar mahkeme mahkeme sürünecekler. Hepsi, genel başkanları da öyle. Atar atar iftiraları, biz davaları kazanıyoruz; o ödemekten bıkmıyor, biz de kazanmaktan bıkmayacağız, devam edeceğiz. Sözünü ettikleri uçak şu anda boyanıyor. İnşallah her şey bitikten sonra bir seyahati de onunla yaparız. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin uçağına bineceksiniz, benim uçağıma değil.





500 MİLYON STERLİNLİK UÇAK





Boeing 747-8 model uçağın içinde 7 yatak odası, 2 özel salon, toplantı odaları ve küçük bir hastane bulunduğu, donanımsız fiyatının 400 milyon dolar, VIP halinin ise 500 milyon sterlin (4 milyar 240 milyon TL) civarında olduğu iddia ediliyor. 2014’te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maliyetinin 1 milyar 370 milyon lira olduğunu açıklamıştı. Bugünkü kura göre uçağın değeri, Beştepe’nin maliyetinin üç katından daha fazla.





HİBEYE KARŞI NE HİBE EDİLECEK?



