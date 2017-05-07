Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Türkiye'de en geçerli meslek muhbirlik /07 Mayıs 2017 11:12

Yeni Türkiye'de en geçerli meslek muhbirlik

Yeni Türkiye'de en geçerli meslek muhbirlik. İftira ,fişleme ,ispiyonculuk artık muteber olmanın aracı. Eğitim seviyesi de buna engel değil. İşte Akdeniz Üniversitesi'nin ünlü tıp ekinin başına gelenler

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 Birçok kurum çalışanı birbirini ‘sözde F…’ iddiasıyla savcılıklarda ihbar etmeye başladı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ali Aydın Yavuz ile aynı bölümde görev yapan eşi Prof. Dr. Melek Nur Yavuz’un farklı tarihlerde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı iki ayrı suç duyurusu Akdeniz Üniversitesi’ni karıştırdı. Aydın çiftinin hazırladığı 29 sayfalık suç duyurusu metninde, yüz ve kol nakilleri ile ismini dünyaya duyuran Prof. Dr. Ömer Özkan, eski Başhekim Doç. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Cumhur Arıcı, Prof. Dr. İlhan Gölbaşı olmak üzere 14 öğretim üyesinin ‘sözde F… üyesi olduğu iddia edildi.

Karı koca suç duyurusu metnin hukuki deliller kısmına ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan 40 öğretim üyesinin ismi yazarak tanık olarak gösterdi. Suç duyurusunun ardından harekete geçen savcılık, tanık olarak gösterilen öğretim üyelerinin ifadelerinin alınması için polise talimat verdi.

Tanık olarak ifade veren öğretim üyelerine dilekçedeki iddialarla ilgili sorular yöneltildi. Tanık öğretim üyelerinden bazıları, Prof. Dr. Yavuz’un devlet büyüklerine hakaret suçlamasıyla soruşturma geçirdiğini, son yayımlanan KHK ile de meslekten ihraç edildiğini belirterek, Yavuz çiftinin iddialarıyla ifadelerinin alınmasına tepki gösterdi.
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