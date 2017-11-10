Samanyolu Haber /Eğitim / Yeni sistem 'lise' kelimesiyle emlak aramalarını 15 kat artırdı /10 Kasım 2017 09:57

Yeni sistem 'lise' kelimesiyle emlak aramalarını 15 kat artırdı

Liselere geçişte TEOG yerine getirilen 'en yakın okula yerleştirmeye' dayalı sistem emlak sektörüne de yeni bir emlak arama kriteri kazandırdı.

SHABER3.COM

Öğrencilerin evlerinin yakınındaki okullardan birini tercih edebilmelerine olanak sağlayan yeni sistem, emlak ilanlarının içeriğini de değiştirmeye başladı.

Fen liseleri, proje okullar gibi başarı ortalaması daha yüksek olan liselerin bulunduğu bölgelerdeki emlak ilanlarında, 'liseye yakın' ibaresi önemli bir emlak arama kriteri olarak öne çıkarken, kullanıcıların yaptıkları kelime bazlı emlak aramalarında 'lise' içeren sorgular 4 günde ortalama 15 kat arttı.

Verilere göre, TEOG yerine getirilen yeni sistemin ayrıntılarının belli olduğu 5 Kasım 2017 tarihi itibarıyla sahibinden.com'da 'fen lisesine yakın' emlak araması bir bütün olarak görülmeye başlandı ve bu arama 'lise' kelimesini içeren sorgularda 2. sıraya yerleşti.

5 — 8 Kasım tarihleri arasında aynı emlak aramalarında en çok kullanılan ibareler ise sırasıyla 'fen lisesi', 'fen lisesine yakın', 'anadolu lisesi' ve 'liseye yakın' olarak gerçekleşti.
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