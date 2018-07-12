Samanyolu Haber /Gündem / 'Yeni sistem hukuken meşru değil' /12 Temmuz 2018 16:38

'Yeni sistem hukuken meşru değil'

Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemin ederek resmen başlattığı başkanlık sisteminin hukuk açısından geçerli sayılamayacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini DW Türkçe’ye değerlendiren Selçuk, Türkiye’nin bundan böyle kararnamelerle yönetilecek olmasının bireysel özgürlüklerin kısıtlanması açısından son derece tehlikeli olduğuna işaret etti. Adaletin tarafsızlığını bağımsızlığının sağladığını ifade eden Prof. Selçuk, “Ne yazık ki, Türkiye toplumunda adaletin bağımsız olmadığı fikri her geçen gün artıyor. Ortaya çıkan tablo konusunda, bir hukukçu olarak büyük üzüntü içindeyim” diye konuştu.
 
“Yeni sistem meşru değil”

Prof. Hikmet Sami Selçuk, Erdoğan’ın yemin ederek resmen başlattığı başkanlık sisteminin aslında hukuk açısından geçerli sayılamayacağı belirtti. Prof. Selçuk’a göre, yeni sistemin meşru olmamasının en önemli gerekçesi ise sistemin halk oyuna sunulduğu 16 Nisan 2017 tarihindeki referandumunda yaşanan hukuksuzluklar. Referandum öncesi Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz oyların da sayılmasına karar verdiğine dikkat çeken Selçuk, YSK’nın referandum kurallarında değişikliğe gitmesinin hukuken seçim sonuçlarına gölge düşürdüğünü söyledi.


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