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Yeni sınav sistemi YKS kılavuzu yayımlandı
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Yeni sınav sistemi YKS kılavuzu yayımlandı
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28 Şubat 2018 16:15
Yeni sınav sistemi YKS kılavuzu yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunu yayımladı.
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ÖSYM, 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunu, http://www.osym.gov.tr internet sitesinde yayımladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 1-21 Mart tarihleri arasında alınacak. Ücret ödeme için son gün ise 22 Mart.
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