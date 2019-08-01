Samanyolu Haber /Gündem / Yeni sansür yasası yürürlüğe girdi... İnternet üzerinden yayın artık RTÜK denetiminde /01 Ağustos 2019 11:39

Yeni sansür yasası yürürlüğe girdi... İnternet üzerinden yayın artık RTÜK denetiminde

nternet üzerinden yayın yapan platformlar artık RTÜK denetimine konu olacak. İlgili düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İnternetten yayın için 100 bin liralık lisans ücreti belirtilirken, lisans iptali ve sansür RTÜK kontrolünde olacak.

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Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK) internet üzerinden yayın yapan televizyon platformlarına dair yeni bir düzenleme getirdi.

Radyo Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi.

LİSANS VE İPTAL RTÜK'TEN

Yönetmeliğe göre yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK'ten yayın lisansı alacak.

İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetlerine ceza verilebileceği ifade edildi.

BEDELİ 100 BİN LİRA

Düzenlemede, "İNTERNET-RD yayın lisansı ücreti 10.000,00 Türk lirası; İNTERNET-TV yayın lisansı ücreti 100.000,00 Türk lirası; İNTERNET-İBYH yayın lisansı ücreti 100.000,00 Türk lirasıdır." denildi.

Düzenleme 24 maddeden oluşuyor.
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