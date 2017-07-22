Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Sakarya valisi göreve İsmailağa üyelerinin 'tekbir şov'uyla başladı /22 Temmuz 2017 16:38

Yeni Sakarya valisi göreve İsmailağa üyelerinin 'tekbir şov'uyla başladı

Yeni Sakarya Valisi İlhan Balkanlıoğlu, göreve İsmailağa cemaati üyelerinin tekbirli şovuyla başladı.

Yeni Sakarya Valisi göreve İsmailağa üyelerinin tekbir şovuyla başladı

Halk TV'de yayınlanan görüntülere göre yeni atanan Sakarya Valisi İlhan Balkanlıoğlu makama geldiğinde İsmailağa üyeleri tarafından karşılandı. İsmailağa üyeleri Balkanoğlu makamına oturana kadar tekbir şovuna devam etti. Grubun başında bulunan bir kişinin ise kalabalığa tempo tutturduğu görüldü.

Vali Balkanlıoğlu makamına geldiğinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlardan bahsederek, “İyi püskürttünüz” ifadesini kullandıktan sonra, “Aranızda gazi olan var mı?” diye soruyor. Bir iki kişinin elini kaldırdığı görünüyor.

AFYON’DA TANINMIŞTI

Türkiye İlhan Balkanlıoğlu’nu, Afyon’da 2012 yılında askeri cephanelikte 25 askerimizin şehit olduğu patlamanın ardından kente gelen dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’e sucuk, kilim ve satranç takımı hediye etmesiyle tanımıştı. Türkiye’nin büyük acıya büründüğü olayda bu hediyelerin verilmesine yönelik eleştirilere Vali Balkanlıoğlu, “Reklamın iyisi, kötüsü olmaz” diyerek yanıt vermişti.

Valiyle ilgili tartışmalar Afyon’daki patlamanın ardından da devam etmişti.

KAVAS DİYEN VALİ YERİNE GELDİ

Vali İlhan Balkanlıoğlu, Hüseyin Avni Çoş’un yerine Sakarya Valisi olarak atandı. Eski Sakarya Valisi Çoş, Adana Valiliği görevini yürütürken, bir gazeteciye hitabıyla gündeme gelmiş, “Gavat değil, kavas dedim” açıklamasıyla da gündeme oturmuştu.
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Yeni Sakarya Valisi göreve İsmailağa üyelerinin tekbir şovuyla başladı

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