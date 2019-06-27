Yeni Şafak yazarından AKP'ye 'Öcalan' tepkisi...

Yenişafak yazarı ve sosyolog Fatma Barbarosoğlu, seçim öncesi Abdullah Öcalan ve kardeşinin mesajlarının, şehit ailelerinin canını yaktığını belirttiği yazısı iktidar ve muhalefet cephesinin tepkisini çekti. Muhalefet cephesi 'bugüne kadar neden eleştirmediniz' derken iktidar cephesi de 'gazete böyle bir yazıyı nasıl yayınlar' şeklinde tepki gösterdi.

23 Haziran'da yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu 800 bin oy farkla tekrar seçilirken; propaganda döneminde Abdullah Öcalan'dan gelen "tarafsız olun" mektubu ve kardeşi Osman Öcalan'ın TRT ekranlarına çıkarılması çok tartışılmıştı. Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapan Sosyolog Fatma Barbarosoğlu, "800 bin fark ne ki! İçimde Eren Bülbül’ün tazelenen yası..." başlığıyla kaleme aldığı yazısındaki ifadeler iktidar ve muhalefet cephesinden bazı isimlerin tepkisi çekti. Barbarosoğlu o yazısında şunları ifade etti:





"Her şey öyle böyle şöyle filan da. Öcalan’ın mektubundan medet ummayacaktınız.





Şehit ailelerinin canını yeniden yakmayacaktınız.





“Bebek katili” dediğiniz adamı seçimi kazandıracak stratejik özne yapmanıza, kardeşini TRT ekranında kendinize “destekçi” kılmanıza değdi mi?





Oğuldan yetim ana-babaların, babadan yetim evlatların, hayat arkadaşını yitirmiş kadınların acısına kezzap dökmeyecektiniz."





Bu yazı sonrası çok sayıda tepki alan Barbarosoğlu Twitter'dan "benim kovulmam için kampanya başlattınız' diyerek şunları yazdı: Arkadaşlar içinizde nasıl bir gizli faşist var farkında mısınız? Sabahtan beri adeta benim kovulmam için kampanya başlattınız.Vay gazete bu yazıyı nasıl yayınlar? Hür düşünceyi içinize sindirmedikçe kimse size hürriyet vermez. Merak edenlere söylüyorum şu vakte kadar gazetemden tek bir kişi bu yazıyı neden yazdın demedi.Ama CHP'lisinden, trolüne neden yazdın,şimdi neden yazdın,vay neden yazdın diyenden geçilmiyor.Eleştiriyi imha eden ortam bu işte.Nasretin hocanın eşeği hikayesi misali" dedi.





Bekaroğlu: 17 yıl boyunca böyle bir tane yazı yazmadınız





Cumhuriyet?Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ""800 bin fark ne ki! İçimde Eren Bülbül’ün tazelenen yası..." başlıklı yazısında iktidarı eleştiren Fatma Barbarosoğlu'na "17 yıl boyunca böyle bie tane yazı yazmadınız" diyerek tepki gösterdi.



