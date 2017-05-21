Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Pelikan vakası mı? /21 Mayıs 2017 15:23

Yeni Pelikan vakası mı?

Yeni bir 'Pelikan Dosyası' mı? yoksa trollerin düzenlediği bir 'İtibar Suikasti' projesi mi henüz anlaşılamadı fakat AKP kongresi öncesinde Twitter'da yeni bir 'fişleme' dosyası yayıldı.

SHABER3.COM

Twitter'da kaynağı @parsfiruz hesabı olan, AKP kongresi öncesi başlayan, bazı AKP'li isimleri 'cemaat' ile irtibatlı gösteren 'parti içi fişleme' dosyalarından bazı örnekler:

1- nurettin canikli 
2-nihat zeybekçi
3-şaban dişli 
4-öznur çalık
5-melih gökçek
6-ejder açıkkapı
7-abdullah gül
8-kadir topbaş
9- cemil çicek
10- sadullah ergin
11-bülent delican
12-beşir atalay
13-ahmet davutoğlu
14-bülent arınç

"CUMHURBAŞKANLIĞI - AK PARTİ F... ARAŞTIRMA ÖN RAPORU CUMHURBAŞKANINA ARZ EDİLECEK - ŞİFRELİ" adlı Excel dokümanı görüntülerinde Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ile ilgili doküman dikkat çekici. Fatih Koleji mezunu olan Berat Albayrak'ın geçmişten bu yana "cemaat" ile hiç irtibatı yokmuş gibi gösterilmesi, fişleme dokümanlarının sulandırma maksatlı olduğu yönünde işaret veriyor. Beşir Atalay ve Cemil Çiçek gibi eski bakanlarda 'ByLock' tespit edildiğine dair rapor bulunması da AKP içindeki tasfiye için bir çalışma yapıldığı konusunda şüphe uyandırıyor...

Excel doküman görüntüsüyle paylaşılan fişleme dosyalarından bazıları...








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