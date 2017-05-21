Yeni Pelikan vakası mı?

1- nurettin canikli

2-nihat zeybekçi

3-şaban dişli

4-öznur çalık

5-melih gökçek

6-ejder açıkkapı

7-abdullah gül

8-kadir topbaş

9- cemil çicek

10- sadullah ergin

11-bülent delican

12-beşir atalay

13-ahmet davutoğlu

14-bülent arınç





"CUMHURBAŞKANLIĞI - AK PARTİ F... ARAŞTIRMA ÖN RAPORU CUMHURBAŞKANINA ARZ EDİLECEK - ŞİFRELİ" adlı Excel dokümanı görüntülerinde Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ile ilgili doküman dikkat çekici. Fatih Koleji mezunu olan Berat Albayrak'ın geçmişten bu yana "cemaat" ile hiç irtibatı yokmuş gibi gösterilmesi, fişleme dokümanlarının sulandırma maksatlı olduğu yönünde işaret veriyor. Beşir Atalay ve Cemil Çiçek gibi eski bakanlarda 'ByLock' tespit edildiğine dair rapor bulunması da AKP içindeki tasfiye için bir çalışma yapıldığı konusunda şüphe uyandırıyor...







Excel doküman görüntüsüyle paylaşılan fişleme dosyalarından bazıları...































