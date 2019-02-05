Samanyolu Haber /Gündem / 'Yeni partinin logosu bile hazır' /05 Şubat 2019 09:16

'Yeni partinin logosu bile hazır'

Abdullah Gül'e suikast iddiasını içeren yazısı nedeniyle Milliyet gazetesinden kovulan Talat Atilla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu belirtilen bir rapordan başlıkları yazdı. Atilla, Abdullah Gül'ün arkada durduğu Ali Babacan eksenli partinin logosunun bile hazır olduğunu ileri sürdü.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e suikast iddiasını içeren yazısı nedeniyle Milliyet gazetesinden kovulan Talat Atilla, "Turktime" adlı sitede yer alan yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu belirtilen bir raporu yazdı.

"İktidar partisinin yeniden 'irtifa kazanması' için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kısa süre önce sunulan, parti dışı kaynakların da katkı verdiği kapsamlı özel raporun önemli başlıklarını öğrendim" diyen Atilla, raporda kararsız seçmenlerin yüzde 80'inin AKP ve MHP tabanı olduğu iddiasının yer aldığını yazdı.

Raporda AKP'den uzaklaşan gazeteciler olduğu tespitinin yer aldığı, seçime ilişkin ise "sokak hareketi" uyarısının yapıldığı iddia edildi.

Atilla'nın gündeme getirdiği raporda bir de yeni parti gündemi yer aldı. Yazının ilgili bölümü şöyle:

Raporda; ABDULLAH GÜL’ün şimdilik arka fonda durduğu, Ali Babacan eksenli yeni partinin il temsilcilerinin belirlendiği, hatta logosuna kadar hazır olduğu ifade ediliyor. Babacan ve arkadaşlarının gizli küskünler olarak adlandırılan AK PARTİ içindeki bazı siyasilerle, başta ANKARA BALGAT,  HAMAMÖNÜ olmak üzere İSTANBUL veBURSA ULUDAĞ gibi çeşitli yer ve mekanlarda görüşmeler yaptıkları ifade ediliyor.
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