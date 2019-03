Yeni particiler: Davutoğlu Erdoğan'la miting kürsüsüne çıktı ama o kelimeyi söylemedi

Geçtiğimiz haftanın ana gündem maddelerinden biri eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve uzun yıllar ekonominin dümeninde bulunmuş eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan gibi artık AKP ile arasına mesafe koyduğu sır olmayan isimlerin “yeni parti” için kolları sıvadığı haberleri oldu.







‘YENİ PARTİ’ İÇİN ÇALIŞANLAR NE DİYOR?





Gazeteduvar'da yer alan kulis habere göre bir tarafta Abdullah Gül-Ali Babacan ikilisinin, diğer tarafta Ahmet Davutoğlu’nun parti kuracağı söyleniyor. Önce “iki parti kurulacak” diye başlayan iddialar daha sonra “tek parti için çalışma yapılıyor” iddialarına dönüştü. Peki işin aslı ne?





Site, biri cumhurbaşkanı diğeri başbakan bir diğeri ise başbakan yardımcısı olarak görev yapmış bu üç ismin yakın çalışma arkadaşlarıyla konuştu. Haberlere konu olan iki grubun anlattıklarını kendi ağızlarından madde madde şöyle:





*Bizim rahatsızlığımız sır değil. Bir süredir bizlere parti kurmamız için çeşitli kesimlerden, kişilerden telkinler, baskılar geldiği ortada. Bunun için sosyal medya hesaplarımızın altındaki yorumlara bakmanız yeterli.





*Gül-Davutoğlu-Babacan isimlerinin zaman zaman bir araya geldiği doğru ancak birlikte hareket ettikleri iddiası yanlış.





*Ahmet Davutoğlu yenibirparti.org sitesinden medya aracılığıyla haberdar oldu. Bu siteyle ilişkisi yoktur. Biz de baktık ve gördük ki bu adres 2018 yılında alınmış.





*Davutoğlu’nun hangi noktada olduğunu merak edenlerin, 16 Nisan Referandumu için Konya’da düzenlenen “Evet” mitingindeki konuşmasına bakmaları yeterlidir. Hoca orada konuşmasını “evet” demeden bitirmiştir.





*31 Mart yerel seçimine bu kadar kısa zaman kala bu üç ismin yeni parti/partiler kuracağı iddiası AK Parti tarafından kullanılmaktadır.





*Dış düşmanlarla yetinmeyen AK Parti, olası bir başarısızlığı “iç düşmanlara” fatura etmek için bu dedikodunun dolaşıma girmesinden memnuniyet duymaktadır.





*Bir parti kurulacak veya kurulmayacak demek için henüz erken. Herkes 31 Mart seçiminin sonucunu beklemek zorunda olduğunu biliyor.





KONYA MİTİNGİNDE NE OLMUŞTU?





14 Nisan'da Konya'da gerçekleşen başkanlık referandumu öncesi mitingde Ahmet Davutoğlu, Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mitingde konuşmuştu. O dönem milletvekili olan Davutoğlu, ”Milletimiz, her zaman doğru karar vermiştir. Sözde, kararda, sadece milletindir. O karar ne olursa olsun başımızın tacıdır. .17 Nisan’da Türkiye’nin her köşesinde hep beraber birbirimize selam verelim. Her komşu birbirine selam versin. Türkiye’nin geleceği parlak olacak desin. Kimse o sabah kaos çığırtkanlığı yapmasın" demişti. Erdoğan'la birlikte sahneye çıkan Davutoğlu'nun 'evet' oyu verin dememesi bugünlerde taraftarlarının dayandığı önemli bir argümana dönüşmüş görünüyor.