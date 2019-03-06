Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Parti sitesi ile AKP’li belediyeler arasında ne bağlantı var ? /06 Mart 2019 11:38

Yeni Parti sitesi ile AKP’li belediyeler arasında ne bağlantı var ?

Tartışmalara neden olan “yenibirparti.org” alan adının kayıt bilgisinde Kalinda Danışmanlık yer alıyor. Söz konusu şirketinin referansları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda AKP’li belediye bulunuyor.

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Yerel seçimlere günler kala siyaset dünyasında yeni bir parti kurulacağı iddiaları dillendirilirken; internet üzerinden “Artık daha iyisi olacak” sloganıyla “yenibirparti.org” adresinin yayın yapmaya başlaması tartışmaları beraberinde getirdi. Siyasi kulislerde söz konusu oluşumun AKP içinden çıktığı, AKP’nin eski yöneticilerinden oluştuğu ya da doğrudan AKP tarafından yaptırıldığına ilişkin çeşitli iddialar ileri sürülmeye başlandı.

KAYIT BİLGİSİ ATAŞEHİR’DE BİR İŞ MERKEZİ

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre; alan adı sorgulama hizmeti veren “who.is” internet sitesine göre “yenibirparti.org” alan adı ilk kez 8 Mart 2018 tarihinde kaydedilirken, 25 Şubat 2018 tarihinde ise alan adıyla ilgili bir güncelleme yapılmış durumda. Sistemde son 30 güne kadar kayıt bilgilerinin gösterildiği belirtilirken, “yenibirparti.org” alan adına ilişkin Kayıt Bilgisi olarak sıralanan bilgiler arasında İstanbul Ataşehir’de yer alan Nida Kule İş Merkezi’nin adresi yer alıyor.

KALİNDA DANIŞMANLIK 2002 YILINDA KURULMUŞ

Alan adı sorgulamasında “yenibirparti.org” kayıt bilgilerinde çıkan adres bilgileri Kalinda Danışmanlık adlı bir stratejik danışmanlık şirketine ait çıkarken, 2002 yılında kurulduğu belirtilen şirketin kurucuları arasında Nurullah Genç yer alıyor. Nurullah Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şiirlerini okuduğu bir şairken, aynı zamanda Merkez Bankası Meclis üyesi olarak görev yapıyor.

ŞİRKET AKP’Lİ BELEDİYELER İLE ÇALIŞIYOR

Kalinda Danışmanlık adlı şirketin referansları arasında Adapazarı Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İGDAŞ AŞ, İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ, İSKİ gibi AKP’li belediyeler ve belediyelere bağlı şirketlerin yanı sıra TRT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının yer alması dikkat çekti.
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