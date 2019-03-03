Samanyolu Haber /Gündem / 'Yeni parti kurucu ekibini televizyona çıkaracağım' /03 Mart 2019 11:37

'Yeni parti kurucu ekibini televizyona çıkaracağım'

TV programcısı Çağlar Cilara, "31 Mart yerel seçimleri sonrası, yeni partinin kurucu ekibini programa çıkaracağım" açıklamasını yaptı.

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TV5'te Gündemdekiler programını hazırlayan gazeteci ve sunucu Çağlar Cilara, AKP içinden kopacak isimlerin öncülüğünde yeni bir parti kurulacağı iddialarına ilişkin, yeni kurulacak parti ekibinin kim olduğunu öğrendiğini ve 31 Mart yerel seçimleri sonrası programına çıkaracağını yazdı.

Cilara'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Yeni Bir Parti ekibinin kim olduklarını öğrendim. Biraz önce görüşme yaptım o ekipten önemli bir isimle. AK Parti'ye hiç bulaşmamış ama o camia içinde yer almış entelektüel bir ekip yürütüyor işi. Onlar da seçim sonrasını bekliyorlar. 31 Mart sonrası programa çıkaracağım".

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