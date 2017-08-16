Samanyolu Haber /Gündem / Yeni parti için flaş isimler! /16 Ağustos 2017 13:26

Yeni parti için flaş isimler!

Meral Akşener ve Ümit Özdağ liderliğinde yürütülen yeni parti çalışmaları için takvim hızlandı. Yeni partinin kuruluşunun Ekim ayında yapılması bekleniyor. Kulislerden yeni partiyle ilgili son dakika bilgileri geliyor. Akşener'in partisi için eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç gibi flaş isimler konuşuluyor.

SHABER3.COM

Meral Akşener ve Ümit Özdağ liderliğinde yürütülen yeni parti çalışmaları için takvim hızlandı.  Sözcü'nün haberine göre, Kasım ayında kurulması beklenen partinin, kuruluş çalışmalarını bir ay erkene aldığı, kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na Ekim ayı içerisinde verilmesinin planlandığı konuşuluyor.

BARDAKOĞLU SÜRPRİZİ

Partinin “kurucular kurulu” için ise isim arayışı devam ediyor. Bu çerçevede kulislere yansıyan, “kurucular kurulu”nda görev almayı kabul ettiği ifade edilen bazı kritik isimler de bulunuyor.
Bu isimlerden biri de, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu. Kurucular Kurulu için Bardakoğlu’na da teklif götürüldüğü ve kendisinin bu teklifi kabul ettiği kulislerde konuşuluyor.

HAŞİM KILIÇ’A DA TEKLİF GİTTİ

Yine kulislere yansıyanlara göre, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç’a da yeni parti için teklif gitti. Ancak Kılıç’ın henüz kesin bir yanıt vermediği ifade ediliyor.

Ayrıca yeni partiye katılacak bir başka isim ise, Osman Pamukoğlu. Hak ve Eşitlik Partisi’nin (HEPAR) kurucusu olan, ancak daha sonra partiden ayrılan Pamukoğlu’nun da kendisine gelen teklife sıcak baktığı belirtiliyor.
<< Önceki Haber Yeni parti için flaş isimler! Sonraki Haber >>

Son şeytani senaryo...

Son şeytani senaryo...

Bu gazetecilerin derdi ne?

Bu gazetecilerin derdi ne?

Türkiye'deki tutuklamaları protesto ettiler

Türkiye'deki tutuklamaları protesto ettiler

Ye’se kapılmamak lazı

Ye’se kapılmamak lazı

ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı

ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı

Akşener'in partisinde kimlerin olacağı açıklandı

Akşener'in partisinde kimlerin olacağı açıklandı

Kaliforniya'da sahilin üzerini kaplayan dev bulut ‘kıyamet başladı’ dedirtti

Kaliforniya'da sahilin üzerini kaplayan dev bulut ‘kıyamet başladı’ dedirtti

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Numan Kurtulmuş 2023'ü böyle tarif etmişti...

Numan Kurtulmuş 2023'ü böyle tarif etmişti...

Torunlarıma bakamıyorum bu yavruların annesini bırakın

Torunlarıma bakamıyorum bu yavruların annesini bırakın
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:45:28