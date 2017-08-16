Yeni parti için flaş isimler!

Meral Akşener ve Ümit Özdağ liderliğinde yürütülen yeni parti çalışmaları için takvim hızlandı. Sözcü'nün haberine göre, Kasım ayında kurulması beklenen partinin, kuruluş çalışmalarını bir ay erkene aldığı, kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na Ekim ayı içerisinde verilmesinin planlandığı konuşuluyor.







BARDAKOĞLU SÜRPRİZİ





Partinin “kurucular kurulu” için ise isim arayışı devam ediyor. Bu çerçevede kulislere yansıyan, “kurucular kurulu”nda görev almayı kabul ettiği ifade edilen bazı kritik isimler de bulunuyor.

Bu isimlerden biri de, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu. Kurucular Kurulu için Bardakoğlu’na da teklif götürüldüğü ve kendisinin bu teklifi kabul ettiği kulislerde konuşuluyor.





HAŞİM KILIÇ’A DA TEKLİF GİTTİ





Yine kulislere yansıyanlara göre, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç’a da yeni parti için teklif gitti. Ancak Kılıç’ın henüz kesin bir yanıt vermediği ifade ediliyor.





Ayrıca yeni partiye katılacak bir başka isim ise, Osman Pamukoğlu. Hak ve Eşitlik Partisi’nin (HEPAR) kurucusu olan, ancak daha sonra partiden ayrılan Pamukoğlu’nun da kendisine gelen teklife sıcak baktığı belirtiliyor.