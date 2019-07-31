Yeni parti hakkında gelişme

26 Temmuz'da partisinin genel merkezinde düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Birileri parti kuruyormuş hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler" diye konuşmuş, bu yaklaşıma tepkiler de gecikmemişti.







Dünya Gazetesi yazarı Osman Arolat ise, Erdoğan'ın üstü kapalı olarak Gül ve Babacan hakkında 'hainlik' suçlamasında bulunduğunu hatırlattı ve bu konuda bazı AKP'liler ile konuştuğunu belirtti.





Arolat, konuştuğu AKP'lilerden birisinin kendisine, "Parti tabanında kaymalar olacağını düşünerek safları sıklaştırmak, yeni partilere gidebilecekleri bu ‘hainlik’ suçlamasıyla önlemek istiyor" dediğini aktardı.





AKP'li 'dostu'nun değerlendirmelerine dikkat çeken Arolat, Erdoğan'ın bu söylem aracılığıyla, Gül, Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket etme niyeti olanlara gözdağı vermeyi amaçladığını kaydetti.





Erdoğan'ın bu söylemle, Anadolu'daki parti tabanından kaymaların önüne geçmeyi amaçladığı bilgisini de paylaşan Arolat'ın kaynağından konuyla ilgili aktardığı yorumların bir bölümü şöyle:





"Bu üslup meselesi ama, bu tür söylemler itici oluyor. Demokrasilerde parti kurmak hainlik değildir. Bunu kendisi bilir. Kendisi de Refah partisinden ayrılarak parti kurdu.





Şu anda 80 parti var. Sonuç almak esastır. Bunun için kadro gerekir. Ahmet Bey ayrı ve Ali Bey ayrı parti kuracak deniliyor. Daha kadroları belli değil, Ak Parti içinde de bunlar izleniyor. Bir yandan da parti yönetiminde ve bakanlıklarda değişiklikler bekleniyor. Partide bu konularda beklentiler var. Ben de seçimsiz dönemde bu değişikliklerin yapılmasında fayda görüyorum. Partinin bir yenilenmeye, silkinmeye ihtiyacı var.





Daha önce de AK partiden ayrılmalar, parti kurmalar oldu. Bunlar sonuç vermedi. İki yanlışın bir doğru etmediği görüldü. Yeni girişimler şekillenmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Bekleyelim, ortaya çıksınlar o zaman değerlendirelim. Ama parti içerisinde asıl beklenti, yeni partilerin kuruluşlarından çok, parti yönetimi ve Hükümette yapılacak değişiklik hayırlı olsun, ne diyelim memleket bizim."