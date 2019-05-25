Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Sandık kurullarında yine memur olmayanlar var /25 Mayıs 2019 09:39

Yeni Sandık kurullarında yine memur olmayanlar var

YSK'nin İBB seçiminin iptaline ilişkin gerekçelerinden birisi olan "sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmayan kişilerden oluşmaması" hatasını 23 Haziran'daki seçimler için de tekrarladığı ortaya çıktı. CHP'li Kaftancıoğlu, yeni oluşan sandık kurullarında da memur olmayanların yer aldığını vurguladı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oluşturulan sandık kurullarında da memur olmayanların yer aldığını belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan CHP’li Kaftancıoğlu, “Sandık kurullarını oluşturanlar kendileri. Sandık kurulları memur değil diye iptal edenler yine kendileri. Ve şimdi oluşturulan sandık kurullarında yine memur olmayanlar var. Bunları takip eden ve öncesinde uyaran yine CHP. Sonrasında bir kez daha mızıkçılık yaptırmayacağız ona göre” ifadelerini kullandı.


Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin açıkladığı gerekçeli kararda, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmayan kişilerden oluştuğu belirtiliyordu. YSK’nin gerekçeli kararında, ”Kanun hükmünün yoruma yer bırakmayacak şekilde açıklığı karşısında, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri listesinden seçilmesi kanuni bir zorunluluktur” ifadeleri yer alıyordu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni Sandık kurullarında yine memur olmayanlar var Sonraki Haber >>

İmamoğlu, İstanbul'un meşhur otobüs hattında direksiyona geçti

İmamoğlu, İstanbul'un meşhur otobüs hattında direksiyona geçti

Erdoğan'a böyle seslendi: İki üniversite mezunuyum, işsizim

Erdoğan'a böyle seslendi: İki üniversite mezunuyum, işsizim

TÜSİAD'dan hükümete: Önce hatalarınızı kabul edin

TÜSİAD'dan hükümete: Önce hatalarınızı kabul edin

Can Dündar'a vatan haini diye bağıran Sabah'ın İsviçre temsilcisi gözaltına alındı

Can Dündar'a vatan haini diye bağıran Sabah'ın İsviçre temsilcisi gözaltına alındı

Mercedes'in CEO'su değişti, BMW reklam filmi hazırladı

Mercedes'in CEO'su değişti, BMW reklam filmi hazırladı

Elektrikçi böyle hayat kurtardı

Elektrikçi böyle hayat kurtardı

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

'Geçenlere geçemeyenlere'

'Geçenlere geçemeyenlere'

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:38:53