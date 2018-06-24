Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Meclis'te ilk oturumu Baykal yönetecek /24 Haziran 2018 23:05

Yeni Meclis'te ilk oturumu Baykal yönetecek

Baykal TBMM'nin en yaşlı üyesi sıfatıyla ilk oturumu yönetecek

SHABER3.COM

CHP'nin Antalya milletvekili adayı Deniz Baykal resmi olmayan sonuçlara göre Antalya'dan bir kez daha vekil olarak seçilmeye hak kazandı. Bu durumda TBMM'deki yeni dönemde ilk oturumu Meclis'teki en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Başkanı olarak Deniz Baykal yönetecek.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Antalya'da sandıkların %89'u açıldı. CHP, 28.96'lık oy oranı ile 34.69 oy oranındaki AKP'yi takip ediyor. Bu oy oranı ile de CHP Antalya'da 5 milletvekili çıkartıyor. CHP'nin Antalya ilk sıra milletvekili adayı olan deneyimli politikacı Deniz Baykal da Meclis'e girmeye hak kazanıyor.

Bu sonuçlara göre Deniz Baykal, TBMM'nin yeni dönemdeki ilk oturumunda da Meclis'in en yaşlı üyesi sıfatıyla TBMM Başkanı olarak oturumu yönetecek.

Deniz Baykal, ilk olarak 1973'teki seçimlerle CHP'den Antalya Milletvekili olarak TBMM'ye adım atmıştı.
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