Yeni Malatyaspor Sırbistan'da turu zora soktu

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Sırp ekibi Partizan'a 3-1 mağlup oldu ve tur imkanını zora soktu.





UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Partizan'a konuk olan Yeni Malatyaspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Belgrad ekibine galibiyeti getiren goller 4. dakikada Sadiq Umar, 67. dakikada Takuma Asano ve 88. dakikada Seydouba Soumah(P)'tan geldi. 84. dakikada Chebake'nin korner atışı sonucunda kaydettiği gol sarı siyahlı ekibe yeterli olmadı.





Deplasmanda aldığı bu skorla tur umutlarını zora sokan temsilcimiz, 15 Ağustos Perşembe günü rövanş karşılaşmasında rakibini ağırlayacak.





Sergen Yalçın'dan tek değişiklik





Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sırbistan'ın Partizan takımıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, bir önceki turdaki Olimpija Ljubljana karşılaşmasının ilk 11'ine göre 1 değişikliğe gitti.





Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan maça Yeni Malatyaspor Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana ve Jahovic 11'i ile başladı.





Sarı siyahlı takımın yedek kulübesinde ise Ufuk Ceylan, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Hadebe, Donald ve Guilherme yer aldı.





Öte yandan, Tunuslu Chaalali de ilk kez bir resmi maçta Yeni Malatyaspor'un formasını giydi.