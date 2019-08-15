Yeni Malatyaspor maçı kazandı, turu kaybetti

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor, deplasmanda 3-1 yenildiği Partizan ile karşılaştı.





Henüz 7. dakikada Jahovic ile öne geçen Yeni Malatyaspor, kendisine turu getirecek ikinci golü bulamayınca elendi.







Malatya’da seyircisinin muhteşem desteği ile Partizan karşısına çıkan Yeni Malatyaspor, maça hızlı başladı. Henüz maçın başında Jahovic ile golü bulan temsilcimiz, hem moral buldu hem de tur için umutlandı.





PENALTI BEKLENTİSİNE HAKEM CEVAP VERMEDİ





Golü bulduktan sonra kontrollü bir oyun sergileyen Yeni Malatyaspor karşısında Partizan, iki önemli pozisyon bulmasına rağmen Farnolle’ü geçmeyi başaramadı. Yeni Malatyaspor’un penaltı beklediği bir pozisyonda ise hakem Chris Kavanagh, oyunu devam ettirdi.





İlk yarıda Partizan’ın oyunu soğutmasına izin veren Yeni Malatyaspor, soyunma odasına umutlu girdi. Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda atacağı bir golle turu geçmenin bilinci ile devre arasını getirdi.





OYUNUN TEMPOSU DÜŞTÜ





Yeni Malatyaspor’un golden sonra yakaladığı en net fırsatta Mina’nın 78. dakikada yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.





İkinci yarıda oyunun temposunu iyice düşüren Partizan karşısında istediği baskıyı kuramayan Yeni Malatyaspor, rakibini 1-0 yenmesine rağmen elenmekten kurtulamadı.





Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım da net fırsatlardan yararlanamayınca maç Yeni Malatyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İlk maçı 3-1 kaybeden temsilcimiz, rakibi karşısında yeterli sonucu alamayınca Avrupa’ya veda etti.





KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI:





90' Karşılaşma 1-0 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi. İlk maçı 3-1 kaybeden Yeni Malatyaspor, Avrupa’ya veda etti.





78' Yapılan ortada Mina’nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu kaleci inanılmaz kurtardı.





56' Yeni Malatyaspor takımından Adis Jahovic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.





46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.





45' İlk yarı Yeni Malatyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.





45' Ceza sahası içinde topla buluşan Umar Sadiq, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Fabien Farnolle kurtarıyor.





15' Bu dakikada Partizan Belgrad takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Takuma Asano…





GOL! 7' Yeni Malatyaspor, Jahovic’in golü ile öne geçti.





1' Karşılaşma hakemin ilk düdüğüyle başladı.