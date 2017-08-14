Samanyolu Haber /Gündem / Yeni linç mevsimi! /14 Ağustos 2017 12:39

Yeni linç mevsimi!

Tarihin kaydettiği bütün zulümleri bir barış hareketini yok edebilmek için kullanıyorlar!

SHABER3.COM

Sırayla zulüm gördük... Hapishanelere doldurulduk, hücrelerde çürütüldük! Asıldık, kesildik, sürgüne gönderildik! Köylerimiz yakıldı!  
Dersim'de başımıza bombalar yağdırıldı! Mağaralarda gaz verildi! Yaşlı, çocuk ve kadındır, demeden katledildik! Bebekler, ailelerden koparıldı! Anasız babasız büyütüldü çocuklar...

Van Özalp'ta 33 köylüydük, kurşuna dizildik! Nehirler bazen günlerce kırmızı aktı!

Varlık vergisi adı altında ağır vergiler getirildi, borçlarını ödeyemeyenlerin mallarına el kondu! Bazılarımız sürgünde, maden ocaklarında öldü!  

6 -7 Eylül, mükemmel bir psikolojik harekat idi! Kamyonlarla insan Beyoğlu'na taşındı! Ellerine baltalar verildi... İş yerleri yağmalandı! 

Mahkemelerin astığı insan sayısı belli değildi! Şapka giymiyor diye bir şehir (Rize) bombalandı! 

27 Mayıs'ta başbakan idam edildi. Cesedi bir kuyuya atıldı. 12 Eylül öncesi sağdan ve soldan 5 bin gencimiz öldürüldü! Binlercesi işkenceden geçirildi... Sivas'ta, K.Maraş'ta Aleviler, Sünnilere düşürüldü! Evler işaretlendi! Ve yakıldı! 

Güneydoğu'da 17500 faili meçhul cinayet işlendi! Özal, Kahveci, Bitlis, Mumcu, Üçok, Kışlalı... Ve daha ne değerler suikastlere kurban edildi! Madımak oteli içindeki insanlarla birlikte ateşe verilişi... Başbağlar'da köylüler kurşuna dizildi...

Acıların üzeri hep örtüldü! 

Gözyaşları hep gizlendi! 

Hukuk dışına çıkanlar yargılanmadığı gibi ödüllendirildi! Diyarbakır'da, İstanbul'da, Ankara'da bombalar patladı! Kitlesel ölümler gerçekleşti! 

Yine bir linç mevsimindeyiz işte! 

Hastaları, hamile kadınları ve bebekleri bile götürüyorlar... Hayırseverlere ters kelepçe takıyorlar! 

Tarihin kaydettiği bütün zulümleri bir barış hareketini yok edebilmek için kullanıyorlar! 

Kin ve nefret solukluyorlar...

Kılıçlarını biliyorlar...

Yeni yeni tuzaklar hazırlıyorlar...

Kana doymuyorlar...

Ali Emir Pakkan
[email protected]
[email protected]
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