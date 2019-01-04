Yeni Kongre resmen göreve başladı

Beyaz Saray, Senato ve Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçiler’in denetiminde olduğu iki yıllık bir dönemin ardından Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde artık çoğunlukta. Temsilciler Meclisi Başkanlığına da beklendiği gibi deneyimli Demokrat lider Nancy Pelosi seçildi.





Pelosi Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada 220 oy aldı. Cumhuriyetçi Kevin McCarthy de 192 oy alarak Temsilciler Meclisi'nin azınlık lideri oldu. Temsilciler Meclisi'nin başkanı olarak Nancy Pelosi Temsilciler Meclisi'nde yasama gündemini belirleyecek.





Nancy Pelosi Temsilciler Meclisi’nde en uzun süre görev yapan Cumhuriyetçi üye Don Young yönetiminde yemin ederek resmen göreve başladı. ABD siyasetinin en deneyimli isimlerinden biri olan 78 yaşındaki Nancy Pelosi beş çocuk annesi ve dokuz torun sahibi. Pelosi yemin ederken kürsü etrafında torunları da vardı.





Pelosi'ye Temsilciler Meclisi kürsüsünün sembolü olan tokmak da teslim edildi.









Temsilciler Meclis'ne hitap eden Pelosi ailesine teşekkür etti. Konuşmasında orta sınıfın önemini vurguladı, "Orta sınıf demokrasimizin bel kemiği" dedi.





Nancy Pelosi 2007-2011 yılları arasında da Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevinde bulunmuştu.





Pelosi ABD siyasi tarihinde son 60 yıl içinde Temsilciler Meclisi başkanlığına ikinci kez gelen ilk temsilci. Pelosi aynı zamanda bu göreve gelen ilk kadın temsilci unvanını da taşıyor.









Bazı Demokratlar parti içinde yeni liderlerin ortaya çıkması gerektiği yönünde görüş beyan etmişti. Nancy Pelosi de yeterli destek karşılığında 4 yıldan fazla bu görevde kalmamayı kabul etmişti.





78 yaşındaki Nancy Pelosi ABD siyasetinde güçlü bir kadın şahsiyet. New York Times gazetesinin Pelosi’yle ilgili yayımladığı makalede de Pelosi Cumhuriyetçiler’in hiç de hafife almadığı bir isim olarak nitelendi.





2007 yılında eski Başkan George W. Bush döneminde Temsilciler Meclisi başkanlığı görevini yürüten Nancy Pelosi, 2008 yılında ABD ekonomik kriz yaşarken meclisten Wall Street’i kurtarma planının geçmesini sağlayan isimlerdendi.





Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Demokratlar 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde 235 sandalye kazanmıştı. Cumhuriyetçilerse Senato’da 2 koltuk daha kazanarak Demokratlar karşısında 47’ye 53 çoğunluğu elde etmişti.





116. Kongre’nin göreve resmen başlamasıyla yeni dönemde ABD siyasetinde denge-denetleme mekanizmasının işlemesiyle birlikte Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın kendi gündemini uygularken zorlanacağı yorumu yapılıyor.





Yeni dönemde Kongre'de ilkler





Nancy Pelosi'nin resmen göreve başlamasının ardından diğer Kongre üyeleri de Pelosi'nin liderliğinde yemin ederek göreve başladı.





Yeni Kongre ABD siyasi tarihinin bugüne kadar en farklı grupları bünyesinde toplayan Kongre niteliğini taşıyor. Kongre’ye seçilen en genç kadın temsilci unvanını taşıyan New York Kongre üyesi 29 yaşındaki Ocasio-Cortez de yeni yasama döneminde göreve başladı.









Filistin kökenli Rashida Tlaib ve Somali kökenli Ilhan Omar Kongre’ye seçilen ilk Müslüman Kongre üyeleri olarak Temsilciler Meclisi’nde işbaşı yaptı. Ilhan Omar Temsilciler Meclisi'ne başında geleneksel Afrika tarzı kırmızı-turuncu bir başörtüsü ile geldi.





Ilhan Omar 1 gün önce Twitter'dan bir fotoğraf paylaşmış, "23 yıl önce Kenya'daki bir mülteci kampından babamla birlikte Washington DC'de bir havaalanına gelmiştik. Bugün Kongre'ye giren ilk Somalili-Amerikalı olarak yemin etmeden önce aynı havaalanına döndük" diye yazmıştı.