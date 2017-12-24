Yeni KHK'da büyük tehlike

OHAL kapsamında çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan 121. madde tartışma konusu oldu. Bu maddeye göre ‘15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler’ kapsamına sokulan girişimlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu olmayacak.





Taşeron düzenlemesi ve tutuklulara tek tip elbisenin yanı sıra KHK’nin bu maddesi de ciddi bir tartışmaya neden oldu. Sosyal medyada konuya ilişkin yorum yapan binlerce kişi bu maddenin, muhaliflere yönelik saldırıları meşrulaştıracağı, saldırganlara sağlayacağı hukuki güvence nedeniyle hükümetin karşısında yer alan tüm kesimlere yönelik saldırıların artabileceği şeklinde yorumlandı.





Son KHK'yle getirilen düzenlemeyi değerlendiren CHP'nin aynı zamanda hukukçu olan milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'suçun suç olmaktan çıkarılamayacağını' belirterek, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi. Böyle bir düzenlemenin yasayla yetkilendirilmiş güvenlik güçleri dışındaki paramiliter örgütlenmelere güvence sağlayabileceği tehlikesine dikkat çeken Tanrıkulu, örneğin Gezi gibi bir sürecin yeniden yaşanması durumunda da bu düzenlemeden güç alan kesimlerin harekete geçebileceğini dile getirdi.





TEPKİ ÇEKEN MADDE

Son yayınlanan KHK’de yer alan 121. maddede şu ifadelere yer verildi:

8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37'nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır."

8 KASIM 2016 KHK'SINDE YER ALAN MADDE

Son KHK’deki bu maddenin eklendiği 8 Kasım 2016 tarihli, 6755 sayılı KHK’de yer alan 37. maddenin 1. fıkrası şöyle:

"15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Son KHK'yle getirilen düzenleme kamuoyunda büyük tepki çekti. Sosyal medyada siyasetçi, hukukçu, vatandaş binlerce kişi yaptıkları yorumlarla, bu düzenlemeyle yaşanabilecek tehlikelere dikkat çekti. İşte o tepkilerden bazıları:







































































