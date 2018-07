Yeni KHK yayınlandı: Kamuda büyük kıyım

Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.







701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edilirken 148 personel de kamudaki görevlerine iade edildi.





Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı.





OHAL kapsamındaki 701 sayılı KHK ile:





18 BİN 632 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ





- Kara Kuvvetleri'nden 3 bin 77, Deniz Kuvvetleri'nden bin 126, Hava Kuvvetleri'nden bin 949 subay ve astsubay ihraç edildi.



— Adalet Bakanlığı'ndan aralarında hakim adayı, infaz ve koruma memurlarının da bulunduğu 1052 kişi ihraç edildi.





— 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi.





— Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 8 bin 998 personel ihraç edildi.





— Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi.





12 DERNEK KAPATILDI





Olağanüstü Hal kapsamında KHK ile Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği'nin de aralarında olduğu 12 dernek ile 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı.







Buna göre, Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Adıyaman), Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği (Ankara), Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara), Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği (Ankara), Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği (Gaziantep), Özer Hukuk ve Düşünce Derneği (Kahramanmaraş), Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği (Kahramanmaraş), Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği (Kilis), Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kocaeli), Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği (Malatya), Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği (Samsun) ile Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (Şanlıurfa) kapatıldı.





3 GAZETE VE 1 TV'NİN YAYIM HAYATI SONA ERDİRİLDİ





İstanbul'da yayım yapan Halkın Nabzı ve Özgürlükçü Demokrasi ile Diyarbakır'da çıkan Welat gazetelerinin yanı sıra Avantaj TV'nin (Avantaj Televizyon Yayın Hizmetleri AŞ) yayım hayatı sona erdirildi.





Kapatılan söz konusu dernek, gazete ve televizyonlara ait taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evraklar Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayıldı. Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edildi. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden hak ve talepte bulunulamayacak. Devre ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığınca yerine getirilecek.





YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN BİR KİŞİNİN İLİŞİĞİ KESİLDİ





'Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun'a tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan bir kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.



Bu kişi hakkında 18 Ekim 2016 tarihli ve 6749 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 4. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanacak.





Söz konusu kişinin bu kapsamda gördüğü eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmayacak. Bu kişi, söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak.