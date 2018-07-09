Samanyolu Haber /Gündem / Yeni KHK yayınlandı /09 Temmuz 2018 13:22

Yeni KHK yayınlandı

Darbe girişimi sonrası ilan edilen ve 2. senesini dolduran olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yeni bir kararname yayınlandı.

SHABER3.COM

702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu.

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