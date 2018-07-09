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09 Temmuz 2018 13:22
Yeni KHK yayınlandı
Darbe girişimi sonrası ilan edilen ve 2. senesini dolduran olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yeni bir kararname yayınlandı.
SHABER3.COM
702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu.
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