Samanyolu Haber /Teknoloji / Yeni keşfedilen 10 gezende hayat olabilir /20 Haziran 2017 12:01

Yeni keşfedilen 10 gezende hayat olabilir

NASA teleskobuna göre Güneş sistemi dışında 219 yeni gezegen keşfetti, bunlardan 10'unda hayat olabilir

SHABER3.COM

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Kepler Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi'nin dışında 219 yeni gezegen adayı keşfetti. Bunlardan Dünya'nın büyüklüğü ve sıcaklığına yakın olduğu sanılan 10'unda yaşam olabileceği açıklandı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Kepler Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi'nin dışında 219 yeni gezegen adayı keşfetti. Bunlardan Dünya'nın büyüklüğü ve sıcaklığına yakın olduğu sanılan 10'unda yaşam olabileceği açıklandı.

Bilim insanlarının güneş sistemi dışındaki gezegen keşiflerinin sayısı giderek artıyor. NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'nun Cygnus takımyıldızında incelediği yeni örneklerden 219'unun yeni gezegen adayları olduğu açıklandı. Bunlardan 10'unun da Dünya'daki gibi yaşamı barındırma ihtimali olduğu ilan edildi.

Kayalık yüzeye sahip olduğu sanılan 10 gezegenin suya sahip olmak için yıldızlarından gerekli uzaklıkta olduğu belirtildi.

Bilim insanları sıvı haldeki suyun yaşam için en önemli unsur olduğunu vurguluyor.

BELKİ DE KEPLER BİZE EVRENDE YALNIZ OLMADIĞIMIZI SÖYLÜYOR'

Yapılan basın toplantısında konuşan Kepler programından Mario Perez "Hepimiz için 'Yalnız mıyız?' sorusu önemli. Belki de Kepler bugün bize dolaylı olarak yalnız olmadığımızı söylüyor" dedi.
Perez "Bunların galaksideki frekanslarını anlamak, başka bir dünyayı doğrudan izleyecek şekilde NASA misyonlarının geleceğini şekillendirmesinde bilgi desteği sağlayacak" ifadesini kullandı.

Adını Rönesans dönemi gök bilimcisi Johannes Kepler'den alan Kepler Teleskobu, Dünya'ya benzer gezegenler olup olmadığını araştırmak için uzay gözlemlerine ilk kez 7 Mart 2009'da başlamış, 2013'de yaşanan sorunlara rağmen görevine devam etmişti.

KEPLER TOPLAMDA DÜNYA İLE AYNI ŞARTLARA SAHİP OLDUĞU SANILAN 50 GEZEGEN KEŞFETTİ

Kepler bugüne kadar 2.335'i doğrulanmış, 1.699'u doğrulamaya muhtaç 4.034 gezegen keşfetti.
Bunlardan 50'sinin Dünya ile aynı boyuta ve sıcaklığa sahip olduğu belirtiliyor.

Diğer teleskoplarla yapılan araştırmalar da eklenince Güneş Sistemi dışında 3500 gezegenin keşfedildiği doğrulanmış durumda.

KEPLER SAYESİNDE GEZEGENLERİN YAPISI DAHA İYİ ANLAŞILACAK

Kepler'in sağladığı veriler, aynı zamanda bir gezegenin Dünya gibi katı bir yüzeye mi yoksa Neptün gibi çoğunluğu gazdan oluşan bir yüzeye mi sahip olup olmadığını anlamak için yeni bir yol da sağlıyor.
Kepler Dünya'dan daha küçük ve 1.75 kat daha büyük gezegenlerin katı yüzeye, 2 ve 3.5 kat daha büyük gezegenlerin ise gazdan oluşan yüzeye sahip olduğunu ortaya koydu.
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