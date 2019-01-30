Yeni kapatma kararının bilançosu: 100 bin öğretmen daha işsiz kalacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019-2020 öğretim yılından itibaren sayıları 2 bin 547’yi bulan özel öğretim kurslarının kapatılacağı kararı yalnızca öğrenci ve velileri ilgilendirmiyor. Bu karar aynı zamanda bu kurslarda çalışan yaklaşık 100 bin öğretmeni de yakından ilgilendiriyor.







KURSLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER ENDİŞELİ: BİZE NE OLACAK?





MEB kararına göre bu yıl haziran ayında artık ne temel lise ne de öğrenci ve mezunları üniversite sınavlarına hazırlayan özel öğretim kursları öğrenci almayacak. Üniversite sınavlarına hazırlanan örgün eğitimdeki öğrenciler okullarında, mezunlar ise halk eğitim merkezlerindeki ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarına gidecek. Bu karar bu kurslarda üniversite sınavlarına hazırlanan yaklaşık 1 milyon öğrenciyi ilgilendiriyor.





KURSLARDA 100 BİN ÖĞRETMEN ÇALIŞIYOR





Ama bu kurslarda aynı zamanda öğretmenler de çalışıyor. Kursların kapatılma kararı onları da yakından ilgilendiriyor. Özel öğretim kurumları yöneticilerine göre kurslarda yaklaşık 100 bin öğretmen çalışıyor. Kapatma kararıyla birlikte bu kurumlarda çalışan öğretmenlerin de görevleri son bulacak.





Bazı öğretim kurslarının aynı zamanda okulları da olduğu için öğretmenlerden bazılarını bu kurumlara aktarmaları düşük bir olasılık olsa da söz konusu.





Ancak kursların kapatılmasıyla birlikte yaklaşık 100 bin kurs öğretmeni de işsizler ordusuna katılacak. Temel liselerde de yaklaşık 20 bin öğretmenin çalıştığı düşünüldüğünde 100 bin eğitimcinin geleceği de belirsiz.





İşte kapatma kararının ardından öğretmenler de “Bize ne olacak?” diye soruyor.





SİGORTASIZ ATILACAK ÖĞRETMENLER VAR





Bu kurslarda çalışan öğretmenler geleceklerinden endişeli olduklarını dile getiriyor. Öğretmenler, "Bizimle ilgili tek bir açıklama bile yapılmıyor olması bizi daha da endişelendiriyor. Bize ne olacak?" diyor.





Öğretmenler kurslarda sigortasız çalıştırılmalara da dikkat çekiyor: “Özel öğretim kursları 1 bilim grubunda kurs açabiliyor. Ama İstanbul başta olmak üzere birçok ilde birden fazla bilim grubunda ders veriliyor. 1 bilim grubunda izin alan kurslar ise diğer öğretmenlerini sigortalı göstermiyordu. Örneğin bir bilim grubu yalnızca fizik grubunda kurs verme belgesi aldıysa, Türk Dili Edebiyatı, Matematik gibi branşlarda çalıştırdığı öğretmenlerini sigortalı yapmıyordu. Bu durumda bu öğretmenler tazminat bile alamadan işten atılacak.”





MEB KURSLARINI BİZ VERELİM





Hem kurs hem de temel lise öğretmenlerinin talebi ise okullarda ve halk eğitim merkezlerinde verilen kurslarda kendilerinin istihdam edilmesi yönünde. Öğretmenler şöyle diyor: “Bakanlığın açtığı bu kursların sayısı artacak. Öğretmen ihtiyacı olacak. MEB, halk eğitim merkezlerinde ve okullarda açtığı destekleme ve yetiştirme kurslarında bu öğretmenleri kullanabilir.





pervinkaplan.com

