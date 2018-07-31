Samanyolu Haber /Gündem / Yeni iPhone'ların görüntüleri sızdı /31 Temmuz 2018 18:59

Yeni iPhone'ların görüntüleri sızdı

Teknolojik ürün meraklıları Apple'ın yeni iPhone 9 ve iPhone X Plus'ını beklerken, internette yeni telefonlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Letonyalı Veniamin Geskin isimi bir tasarımcı, Twitter'da iki yeni iPhone'a ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüler paylaştı.

SHABER3.COM

Her yıl olduğu gibi bu yıl da iPhone tutkunları, Apple'ın eylül ayındaki yeni ürün lansmanını bekliyor. Sosyal medyada ise teknolojiseverlerin merakını giderecek bir sızıntı gerçekleşti. Letonyalı tasarımcı Veniamin Geskin, bu yıl 6.5 inç'lik iPhone X Plus ve 6.1 inç'lik iPhone Dummy modelinin çıkarılacağını öne sürdü. Geskin, telefonların fotoğraflarını da paylaştı.



Fotoğraflara göre, iPhone X Plus'ın iki kamerası olacak, standart modelde ise yalnızca bir kamera bulunuyor. Fotoğraflarda telefonların parmak izi tarayıcılarının da olmadığı görülüyor.

Öte yandan Geskin'in paylaştığı görüntüler yalnızca orjinallere maksimum yakınlıktaki prototipler.

9to5mac.com sitesine göre de yeni modellerde ‘Full Active LCD'ye yer verilecek. iPhone X Plus paslanmaz çelik çerçeveye, 6.1 inç'lik Dummy modeli ise aliminyum çerçeveye sahip olacak. Ayrıca gümüş renkte görünen iPhone X'e gold renk seçeneği getirilmesi, Dummy modelinde sarı, turuncu, mavi ve başka renk seçeneklerinin olması bekleniyor.
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