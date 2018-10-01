Samanyolu Haber /Teknoloji / Yeni iPhone'larda yeni sorun: Çekmiyor /01 Ekim 2018 14:21

Yeni iPhone'larda yeni sorun: Çekmiyor

Şarj olmakta 'zorlandığı' ortaya çıkan yeni iPhone modellerinde, yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Buna göre, çok sayıda kullanıcı iPhone XS ve XS Max'in iyi sinyal almadığını ve çekmediğini, kablosuz internete bağlanmakta da zorluk yaşadığını söylüyor.

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Apple'ın yeni iPhone modelleri XS ve XS Max'in, şarj olmamanın yanı sıra çekme ve kablosuz internete bağlanma konusunda da sorun yaşadığı ortaya çıktı. ABD'de sosyal medya yeni iPhone'ların şarj olmadığını tartışırken, Forbes dergisinin haberine göre telefonlar sinyal almakta da zorlanıyor.

SORUN NE?

Buna göre, kullanıcılar telefonların Wi-Fi sinyallerini ve hücresel sinyalleri düşük gördüğünü, bunun sonucunda telefon konuşmalarında kalitenin düştüğünü ve internet hızının yavaşladığını söylüyor. Buna göre, yeni Xs ve Xs Max modelleri, eski iPhone 8 ve iPhone X'ler ile aynı noktadan ve aynı server üzerinden denendiğinde, daha düşük LTE hızı ile çalışıyor. Dahası, Apple'ın yeni cihazlarının ortamda 5GHz hızında bir kablosuz ağ bulunmasına rağmen ısrarla 2.4GHz hızındaki ağlara bağlandığı belirtiliyor. Bazı kullanıcılar ise iPhone Xs ve Xs Max'in internet hızının yavaş ve güvenilmez olduğunu, aynı ağa bağlanan bir başka Apple cihazı bulunduğunda bağlantının koptuğunu söylüyor.

Forbes dergisindeki haberde, şarj sorununun bir güncellemeyle halledilebileceği belirtildi. Aynı zamanda, çekme sorununun da yeni iPhoneların yeni Intel modemler ve yeni anten konfigürasyonu ile çalışmasından kaynaklandığını, zaman içinde trafiğin normale dönmesiyle ortadan kalkabileceği yorumu yapıldı. Ancak kablosuz ağa bağlanma sorununun nasıl ortadan kaldırılabileceği bilinmiyor…

Yeni iPhone'ların standby modundayken şarja takıldığında şarj cihazını görmediği de ortaya çıkmıştı. Bu sorunlar her telefonda yaşanmasa da yaygın olarak görüldüğü için cihazların toplatılabileceği de iddia edilmişti.
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