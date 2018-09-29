Yeni iPhone'la ilgili şikayetler bitmiyor: Şimdi de kamera sorunu













Tüketiciyle buluşan yeni ürünlerden ilk şikayetler de gelmeye başlamıştı. Apple destek forumlarında yapılan şikayetlerde iPhone Xs ve Xs Max kullanıcılarına göre hücresel veri ve Wi-Fi ağlarına bağlanırken sorunlar yaşanıyordu. Yeni iPhone ile ilgili şikayetlere bir yenisi daha eklendi.





iPhone Xs kullanıcıları telefonlarındaki kamerada yer alan 'güzellik modu'ndan şikayetçi. Webtekno'da yer alan habere göre bazı iPhone Xs kullanıcıları, “güzellik modu” yüzünden Apple’ı suçluyor.





Nesnelerin üstündeki pürüzleri yok eden filtre kameranın algoritmalarını değiştiriyor. İnternet üzerinde şikâyetler git gide artıyor.





Ancak bu şikâyetler iPhone'a güzellik modu eklendiği için değil, güzellik modu kapanmadığı için geliyor.





2018’de çıkan iPhone’lar Smart HDR adında yeni bir özelliğe sahip ve Apple’ın iddialarına göre bu özellikle fotoğraflar daha parlak olacaktı ve daha detaylı gölgelere sahip olacaktı.





Ancak Reddit ve MacRumors forumlarındaki kullanıcılar pek de öyle düşünmüyor.





İşte bazı yorumlar:





“Aşırı sinirli durumdayım. Fotoğraflarda çok saçma çıkıyorum. Sanki biri boya tabancasıyla yüzüme boya sıkmış gibi.”





“Telefonu elime aldığımda çok sevdim ancak ön kamerayı açtığımda suratım Snapchat filtresi kullanıyormuşum gibi çıktı. Cildim gereksiz pürüzsüz görünüyor.”





“Fondötene bulanmış gibi görünüyorum.”