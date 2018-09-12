Samanyolu Haber /Teknoloji / Yeni iPhone Türkiye fiyatı resmen dudak uçuklatacak! /12 Eylül 2018 22:58

Yeni iPhone Türkiye fiyatı resmen dudak uçuklatacak!

Apple 4 yeni ürün tanıttığı akşamki toplantısında yeni iPhone'ların ABD'de piyasaya sunulacak fiyatını açıkladı ancak bu rakamlar üzerinden yaklaşık Türkiye fiyatını bulmak mümkün.

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Türkiye fiyatı henüz belli olmayan telefonlardan iPhone XS 999 dolara satışa sunuldu. 

Yeni iPhone, Türkiye'de bu fiyatın üzerine konacak vergi ve karla birlikte astronomik rakamlara satılır hale gelecek. 

KAR KONULMADAN ÖNCEKİ FİYATI TAM 11000 TL

Vergi uzmanı Ozan Bingöl tarafından Twitter üzerinden yapılan hesaplamaya göre iPhone XS'nin fiyatı üzerine kar konulmaksızın tam 11000 TL olacak. 

Bingöl şöyle yazdı: 

''iPhone Xs 64gb gümrük giriş fiyatı yaklaşık 6.600 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. TRT payı, ÖTV ve KDV olmak üzere ortalama toplam vergi 4.400 TL civarındadır. Satış kârı hariç fiyatı 11.000 TL civarında olacaktır.''

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