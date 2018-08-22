Samanyolu Haber /Teknoloji / Yeni iPhone için tanıtım tarihi belli oldu /22 Ağustos 2018 12:06

Yeni iPhone için tanıtım tarihi belli oldu

Cep telefonu sektörünün büyük oyuncusu olan Apple 10. yıl için özel olarak iPhone X'u çıkarmıştı. İstenen satış rakamlarına şirket bir türlü ulaşamadı. Bu yıl ise üç yeni iPhone tanıtımı yapılacağı ifade ediliyor.

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Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında gerçekleştireceği etkinlikte yeni modelleri tanıtacak. Almanya’da isimleri açıklanmayan iki Apple ortağı şirket tarafından sızdırılan bilgilere göre, yeni iPhone modelleri için 14 Eylül Cuma günü ön siparişler başlayacak. Bunun iki gün öncesinde 12 Eylül’de, bütün modeller için geleneksel iPhone lansmanı gerçekleştirilecek.

Webtekno'da yer alan habere göre Apple, 2018 yılında tarihinde ilk defa 3 farklı iPhone modelini, aynı etkinlikte tanıtacak. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone X’un tasarım anlayışını devam ettirecek bu üç modelin ikisi OLED, birisi daha ekonomik olan LCD ekran paneliyle gelecek. 

Sırasıyla 5.8 inç OLED ekranlı iPhone Xs, 6.1 inç LCD ekranlı düşük fiyatlı iPhone ve 6.5 inç OLED ekranlı iPhone X Plus şeklinde olacak bu modeller, Almanya’dan gelen bilgilere göre 12 Eylül’de düzenlenecek lansmanla tanıtılacak.
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