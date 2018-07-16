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Yeni iki Saray kararnamesi daha yayınlandı...
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Yeni iki Saray kararnamesi daha yayınlandı...
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16 Temmuz 2018 00:53
Yeni iki Saray kararnamesi daha yayınlandı...
Resmi Gazete'de 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı.
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.
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