Samanyolu Haber /Gündem / Yeni havalimanının uçuş bilgi ekranları çöktü /20 Ağustos 2019 20:08

Yeni havalimanının uçuş bilgi ekranları çöktü

İnşasından açıldığı güne dek tartışmaların odağından düşmeyen İstanbul Havalimanı'nda uçuş bilgi ekranlarının çökmesi kargaşaya neden oldu.

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Airporthaber'de yer alan habere göre açılışının üzerinden henüz bir yıl geçmeyen İstanbul Havalimanı'nda yolcuların bilgilenmesi ve yönlendirilmesi hizmetleri veren uçuş bilgi ekranları arızalandı.

Sabah saatlerinde olunmasına rağmen akşam gerçekleştirilecek uçuşların yer aldığı bilgi ekranları kısa süreli karmaşaya neden oldu.Yaşanan teknik arıza nedeniyle yolcular havalimanı içerisindeki görevli personelden sık sık yardım talebinde bulundu.



Arızanın giderilmesinden sonra uçuş bilgi ekranlarının normale döndüğü ifade edildi.Yeni havalimanında daha önce taksi yolları ve pistlerde çökme meydana gelmiş, sağanak yağışın ardından havalimanında bazı bölümleri su basmıştı.
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