Yeni Havalimanı'nda taşınma yılan hikayesine döndü: Bir kez daha ertelendi

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan taşınma tarihi 3 Mart 2019'a ertelendi. Böylece tam taşınma ikinci kez ertelenmiş oldu.





İstanbul Havalimanı'nın bir pisti 29 Ekim 2018 tarihinde açılmıştı. Havalimanının tam kapasite uçuşlara hazır olacağı duyurulmuştu.





Halen inşaat çalışmalarının devam ettiği havalimanında kötü çalışma koşulları nedeniyle işçiler eylemler düzenlemiş, onlarca işçi ve sendikacı tutuklanmıştı. Son olarak yeni havalimanını su basmıştı.





Erteleme açıklaması Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yapıldı. DHMİ, bugün ilgili kurumlara ve sektör şirketlerine DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ve Kamu Özel Sektör İş Birliği Dairesi Başkanı Cengiz Kurt imzalı bir yazı gönderdi.





Yazıda 30-31 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan ve daha sonra ertelenen Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılması planlanan taşınmanın 3 Mart 2019 olarak belirlendiği belirtildi. Erteleme nedenlerinin yer aldığı ilgili yazı şöyle:





"ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer) çalışmalarında gelinen son aşamada İstanbul Valiliği'nden alınan ilgili (b) yazıda Valiliklerince yapılan değerlendirmede, mevcut meteorolojik bilgiler ışığında büyük taşınmanın gerçekleştirileceği tarihlerde muhtemel olumsuz hava şartları, taşınma güzergâhının trafiğe kapatılması ve trafiğin başka güzergâhlara yönlendirilmesiyle ciddi mağduriyetler yaşanabileceği, ayrıca taşınma kapsamında tescili bulunmayan 700 civarındaki (plakasız) aracın geçici tescil işlemlerinin yetiştirilmesinde güçlüklerle karşılaşılabileceği, İstanbul Havalimanında görev yapacak gümrük ve emniyet personelinin tam kapasite çalışma eğitimi, tayin süreçlerinin tamamlanması ve personel yetersizliği gibi hususların işletmeye geçişte ciddi güçlükler oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtilerek ülkemizin ve dünyanın en büyük yolcu trafiğine ev sahipliği yapacak İstanbul Havalimanının bütün eklentileriyle ve tüm fonksiyonlarıyla beklenilen kapasitede çalışabilmesi ve herhangi bir hizmet kusuru yaşanmaması için büyük taşınmanın mevsim şartlarının uygun olacağı ileri bir tarihe alınması istenilmiştir.... İstanbul Havalimanının tam kapasite ile işletmeye geçiş tarihinin Valilik yazısı dikkate alınarak 03 Mart 2019 tarihine ötelenmesi uygun değerlendirilmiştir."