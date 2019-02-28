Samanyolu Haber /Ekonomi / Yeni havalimanı taşınmadı, bankalara ödeme yok /28 Şubat 2019 17:53

Yeni havalimanı taşınmadı, bankalara ödeme yok

Açılış tarihi 3'üncü defa ertelenen "İstanbul Yeni Havalimanı ortaklarının mali krizde olduğu ve Türk Hava Yolları'nın sürpriz ortak olabileceği" iddiasına ortaklardan biri cevap verdi. Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir şu anda bankalara sadece kredi faizlerini ödediklerini söyledi.

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İstanbul Yeni Havalimanı’nın (3’üncü) inşası ve işletmesini üstlenen İGA’nın 4 ortağından biri olan Limak’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Türk Hava Yolları’nın (THY) havalimanına ortak olacağı iddialarına cevap verdi.
 
Özdemir, “Gündemde öyle bir durum yok, İGA’da yeni bir ortaklık gündemimizde yok. THY'nin ne Sabiha'yı ne de yeni havalimanını alması rekabet şartlarına uygun.” dedi. 

ÖZDEMİR: ŞU ANDA ÖDEME YOK 
 
“İstanbul Havalimanı’nın finansman kredisi ile ilgili geri ödemeleri başladı mı?” sorusu üzerine Özdemir, “Daha zamanı var. Açıldıktan sonra geri ödemeler başlayacak. Herhangi bir sorun yok, aynı şekilde devam ediyor. Alınan kredilerin faizleri ödeniyor. Havalimanı açıldıktan sonra geri ödemeler başlayacak.” ifadelerini kullandı. 

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin basın toplantısında Reuters'e mülakat veren Özdemir, geçen yıl 1 milyar euro ilave kredi aldıklarına işaret eden Özdemir, “Havalimanı bitti, zaten yeni bir finansmana ihtiyacı yok.” 

Açılış tarihinin 1 Mart yerine 7 Nisan’a ertelenmesinin hatırlatılması üzerine, “Yarın öbür gün açılacaktı planlama oydu. Fakat nisan başında açılması hem mevsim şartları hem de yolcunun rahat etmesi yönünde daha iyi.” dedi.

Özdemir, İGA'da hissedarlık yapısının değişmeyeceğini söyledi.

KOLİN ORTAKLIKTAN ÇIKTI
 
Hafta başında Kolin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA'daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık ve İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurulu'na başvuru yapılmıştı. 

İGA'nın ortakları Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon Havacılık İnşaat yüzde 20'şer pay sahibiydi.
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