Samanyolu Haber /Gündem / Yeni havalimanı inşaatında maaşı ödenmeyen işçiler iş bıraktı /05 Haziran 2018 17:38

Yeni havalimanı inşaatında maaşı ödenmeyen işçiler iş bıraktı

İstanbul'da üçüncü havalimanını inşa etmek ve 25 yıl işletmek üzere kurulan İGA'nın beş ortağından biri olan Kalyon şirketi taşeronlarından CAI Grup bünyesindeki işçiler, iki aydır maaşlarını alamadıkları için bugün iş bıraktılar.

SHABER3.COM

İstanbul'da üçüncü havalimanını inşa etmek ve 25 yıl işletmek üzere kurulan İGA'nın beş ortağından biri olan Kalyon şirketi taşeronlarından CAI Grup bünyesindeki işçiler, iki aydır maaşlarını alamadıkları için bugün iş bıraktılar. 

Yaklaşık iki aydır maaş almadan çalıştırılan işçilerden bir grup, bugün maaşların yine ödenmeyeceğini öğrenince, barındıkları konteynırlara geri döndüler.

İŞVEREN TEMSİLCİLERİ, HAK ARAYAN İŞÇİLERİ TEHDİT ETTİ

İki aydır maaş ödenmeden çalıştırılan yaklaşık 100 işçinin iş bırakması üzerine, CAI Grup'un işveren temsilcileri işçilere "Maaşlarınız 7 Haziran Perşembe günü ödenecek, eğer bugün iş bırakırsanız maaşlarınızı belki iki ay daha alamayacaksınız, o yüzden işe geri dönün" diyerek tehdit etti.  

Tehdit ve baskılar üzerine bir grup işçi işe geri dönerken, bir grup işçi de direnmeye devam ederek işe dönmedi. 

Kalyon şirketinin taşeronu olan CAI Grup'un, söz verdiği 7 Haziran Perşembe günü maaşları ödeyip ödemeyeceği merak ediliyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni havalimanı inşaatında maaşı ödenmeyen işçiler... Sonraki Haber >>

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

Başbakan döktüğü kahveyi eline paspas alıp temizledi

Başbakan döktüğü kahveyi eline paspas alıp temizledi

MİT ve Ankara Başsavcılığı BYLOCK`ta evrakta sahtecilik yapıyor`

MİT ve Ankara Başsavcılığı BYLOCK`ta evrakta sahtecilik yapıyor`

AKP Bedelli Askerliği seçim malzemesi yapmaya devam ediyor

AKP Bedelli Askerliği seçim malzemesi yapmaya devam ediyor

Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği

Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği

Otomobiliyle gömüldü

Otomobiliyle gömüldü

AKP'li Başkan oy vermeyecek olanları işten atacak

AKP'li Başkan oy vermeyecek olanları işten atacak

Promter bozulunca 1 dakikalığına sustu...

Promter bozulunca 1 dakikalığına sustu...

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:22:37