Yeni havalimanı inşaatında maaşı ödenmeyen işçiler iş bıraktı

İstanbul'da üçüncü havalimanını inşa etmek ve 25 yıl işletmek üzere kurulan İGA'nın beş ortağından biri olan Kalyon şirketi taşeronlarından CAI Grup bünyesindeki işçiler, iki aydır maaşlarını alamadıkları için bugün iş bıraktılar.





Yaklaşık iki aydır maaş almadan çalıştırılan işçilerden bir grup, bugün maaşların yine ödenmeyeceğini öğrenince, barındıkları konteynırlara geri döndüler.





İŞVEREN TEMSİLCİLERİ, HAK ARAYAN İŞÇİLERİ TEHDİT ETTİ





İki aydır maaş ödenmeden çalıştırılan yaklaşık 100 işçinin iş bırakması üzerine, CAI Grup'un işveren temsilcileri işçilere "Maaşlarınız 7 Haziran Perşembe günü ödenecek, eğer bugün iş bırakırsanız maaşlarınızı belki iki ay daha alamayacaksınız, o yüzden işe geri dönün" diyerek tehdit etti.





Tehdit ve baskılar üzerine bir grup işçi işe geri dönerken, bir grup işçi de direnmeye devam ederek işe dönmedi.





Kalyon şirketinin taşeronu olan CAI Grup'un, söz verdiği 7 Haziran Perşembe günü maaşları ödeyip ödemeyeceği merak ediliyor.