Samanyolu Haber /Dünya / Yeni hamle... Venezuela'nın tüm malvarlıkları donduruldu /06 Ağustos 2019 10:48

Yeni hamle... Venezuela'nın tüm malvarlıkları donduruldu

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetiminin görevi bırakmasını isteyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Karakas'a karşı ekonomik ve diplomatik baskıyı artırıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın kendi ülkesindeki tüm varlıklarını donduran başkanlık kararnamesini imzaladı.

Euronews'te yer alan haberde "Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela’nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da ticareti yapılamaz." denildi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve yönetiminin meşru olmadığını ilan eden Washington, bu adımla ABD'den Karakas'la yapılabilecek ekonomik işlemlerin önünü tamamen kesmiş oldu.

Bu kararname ile insani yardımlar hariç Venezuela yönetimindeki tüm yetkililerle yapılacak işlemler kısıtlanmış oldu.

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