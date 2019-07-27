Yeni gerginlik... Suudi Arabistan Türk Tırlarını gümrükte bekletiyor

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginlik, ihracata yansıdı. Suudi Arabistan sayıları 80’i geçen Türk TIR’larını çeşitli gerekçelerle gümrük kapılarında bekletmeye başladı. Ticaret Bakanlığı ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) sorunun çözülmesiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirtti.







1 TON MALIN MALİYETİ 25-35 BİN DOLAR







CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da, geçen günlerde yaptığı açıklamada, 23 Haziran’da Türkiye’den çıkan, 1 Temmuz’da Cidde Limanı’na varan TIR’ların 24 gündür bekletildiğini, bu araçların yaş kayısı, üzüm, nektar, karpuz, domates, gibi yaş sebze, meyve taşıdığını belirtti. Güzelmansur, uzun süren ve bir gerekçeye dayanmayan bekletme nedeniyle, çürümeye yüz tutmuş, çöpe mahkum olmuş yaş sebze ve meyvelerin yaklaşık 7 bin ton olduğunu ve çürütülen 1 ton malın ihracatçıya maliyetinin 25-35 bin dolar olduğunu dile getirdi. CNN Türk’ün haberine göre Türkiye’den Suudi Arabistan’a ihraç edilen tekstil ürünleri ise 15 gündür ülkeye giriş yapmak için bekliyor. İstanbul’un Osmanbey, Merter, Laleli gibi Suudi Arabistan’a giden tekstil ürünlerine hem karayolundan hem de havalimanından girişte ambargo uygulanıyor.



İş dünyası temsilcileri, Suudi Arabistan’ın gümrüklerde kasıtlı olarak beklettiğini belirtirken, kendilerine çeşitli gerekçeler sunulduğunu ancak bir karşılığının bulunmadığını ifade etti.





Ticaret Bakanlığı da, sorunun çözümü için görüşmelere başladı. UND de, konuyu takip ettiklerini açıkladı. Dernek, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’yla birlikte görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ise, kendilerine gelen bir bilgi olmadığını belirtti.



