Samanyolu Haber /Gündem / Yeni ehliyet alan genç 49 dakika sonra ehliyetini kaptırdı /21 Kasım 2018 19:55

Yeni ehliyet alan genç 49 dakika sonra ehliyetini kaptırdı

Almanya'da 18 yaşındaki bir genç, ehliyet sınavını geçmesinden sadece 49 dakika sonra aşırı hızdan ehliyetini polise kaptırdı.

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Polis, Hemer kasabasında yaptığıhız kontrolünde, çiçeği burnunda şöförün hız sınırının saatte 50 kilometre olduğu bir yerde saadde 95 kilometre hız yaptığını belirledi.

Polis olayla ilgili tutanağa "Bazı şeyler daima sürer, bazıları bir saat bile sürmez" yazdı.

Genç şöförün araçta dört de arkadaşının bulunduğu belirtilirken, Markischer Kreis polisi, gencin arkadaşlarını şöförlük yetenekleriyle etkilemeye çalışmış olabileceğini belirtti.

Gence, dört haftalığına trafiğe çıkma yasağı getirildi, ancak polis gencin ayrıca ehliyetini geri alabilmek için "pahalı yeniden eğitimler" alacağını söyledi.

200 euroluk para cezasının yanı sıra, yeni ehliyetini alır almaz iki ceza puanı alacak ve yeni şöför olarak deneme süresi iki yıldan dört yıla çıkacak.
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